Con lemas como "Estados Unidos ya tiene suficiente hielo" o "Make America Go Away" (Haz que Estados Unidos se largue), parafraseando el eslogan de Trump "Haz que Estados Unidos sea grande otra vez", los manifestantes marcharon con banderas de Groenlandia y Dinamarca en la blaza de ayuntamiento de Copenhague, a capital danesa.

"Para mí es importante estar aquí, porque esto trata del derecho del pueblo groenlandés a decidir su propio futuro. No podemos dejarnos intimidar por un Estado, ni siquiera por un aliado. Es una cuestión de derecho internacional", dijo a la agencia de noticias francesa AFP Kirsten Hjoernholm, de 52 años, empleada de la ONG Action Aid Dinamarca, que acudió a la manifestación en Copenhague.

Los organizadores, Uagut, el movimiento ciudadano "¡Manos fuera de Groenlandia! y el colectivo Inuit, que agrupa a varias asociaciones locales groenlandesas, buscan aprovechar la presencia de una delegación del Congreso estadounidense en Copenhague para hacer oír sus voces.

Desde que volvió al poder hace un año, Trump ha reiterado en varias ocasiones su ambición de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo danés estratégico y poco poblado. Ha dicho que lo conseguiría "de una manera u otra", según él para frenar el avance ruso y chino en el Ártico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Uno de sus asesores, Stephen Miller, volvió a reafirmar el viernes el interés de Estados Unidos por Groenlandia. "Groenlandia es tan grande como una cuarta parte de Estados Unidos. Dinamarca, sin faltarle al respeto, es un país pequeño, con una economía pequeña y un ejército pequeño. No puede defender Groenlandia", declaró en Fox News.

El miércoles se celebró una reunión en Washington, donde las autoridades danesas concluyeron que, por ahora, no es posible alcanzar un acuerdo con los dirigentes estadounidenses.

Mientras tanto, varios líderes europeos expresaron su respaldo a Dinamarca, miembro fundador de la OTAN, y una misión militar europea fue enviada a Groenlandia para tareas de exploración.

El viernes, Trump advirtió que impondría aranceles a los países que no respalden sus planes respecto a Groenlandia.

"Los acontecimientos recientes han puesto bajo presión a Groenlandia y a los groenlandeses, tanto en la isla como en Dinamarca", señaló Julie Rademacher, presidenta del movimiento Uagut, en un comunicado enviado a AFP.

"Cuando las tensiones suben y la gente está en alerta, corremos el riesgo de generar más problemas que soluciones", advirtió.

También se lanzó una convocatoria para manifestar en Nuuk, la capital de Groenlandia. En la página de Facebook del evento, unas 900 personas señalaron que planeaban participar, en un territorio que cuenta con alrededor de 57.000 habitantes. (AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más