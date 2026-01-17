Desde hace más de una semana, las autoridades iraníes han cortado el acceso a Internet y a las redes telefónicas en todo el territorio de Irán para limitar la difusión de imágenes e información sobre las manifestaciones.

Según la ONG de vigilancia de la ciberseguridad NetBlocks, se está recuperando Internet lentamente, aunque todavía no en Teherán, la capital. Por el contrario, los SMS funcionan desde este sábado por la mañana. Desde el 8 de enero, no se podían enviar ni recibir SMS.

Según los medios de comunicación oficiales, habrá un retorno gradual de Internet. En un primer momento, se restablecerá el Internet nacional y será posible utilizar aplicaciones locales similares a Telegram para enviar mensajes o documentos, por ejemplo.

En un segundo momento, se restablecerá el Internet internacional. Sin embargo, los medios de comunicación oficiales no dan una fecha para una posible recuperación.

3.428 manifestantes asesinados, según Iran Human Rights

Al menos 3.428 manifestantes han sido asesinados desde el inicio del movimiento de protesta, según ha anunciado la ONG Iran Human Rights (IHR), que también ha informado de más de 10.000 detenciones en un nuevo balance de la represión de las manifestaciones. Sin embargo, este balance podría ser mucho más grave.

En Teherán y en varias ciudades de provincias, la calma seguía reinando este viernes, por quinto día consecutivo, según pudo constatar nuestro corresponsal sobre el terreno, Siavosh Ghazi. Las fuerzas de seguridad están más o menos presentes, especialmente por la noche. Esta presencia es menos visible en la capital, pero más fuerte en las ciudades de provincias.

Todos los días, los medios de comunicación oficiales siguen anunciando detenciones de personas calificadas como "miembros de grupos terroristas" o acusadas de haber atacado e incendiado edificios públicos, bancos o mezquitas.

El príncipe heredero Reza Pahlavi ha hecho un nuevo llamamiento desde Estados Unidos donde reside para que la gente coree consignas contra el líder supremo iraní, Alí Jamanei, este sábado por la noche, el domingo y el lunes por a las ocho de la tarde, sin llegar a pedirles que salgan a la calle.

