El presidente argentino fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña con sus candidatos en la periferia de Buenos Aires, del cual salió ileso, informó el vocero presidencial. El incidente de produjo en medio de acusaciones de corrupción que involucran a la hermana del mandatario.

Este miércoles, fue atacada con piedras y otros objetos una caravana en la que el presidente Javier Milei hacía campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre y las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Fue en la localidad de Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerense, un bastión de la oposición peronista ubicado a unos 20 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo ocurrió en el contexto del escándalo por sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica a su hermana Karina Milei.

Javier Milei viajaba junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en la caja de una camioneta. Los acompañaba, entre otros, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert.

Saludaban a las personas que se habían acercado a darles su apoyo. Pero no sólo había simpatizantes del gobierno, sino también manifestantes que buscaban mostrar su disconformidad con el oficialismo.

De repente, comenzaron a caer piedras y otros objetos contundentes sobre la camioneta y el presidente, su hermana y el candidato Espert debieron ser evacuados.

El gobierno culpó de lo ocurrido al peronismo kirchnerista, afín a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Todo sucedió en el contexto en el que Karina Milei, junto a su colaborador Eduardo “Lule” Menem, están envueltos en un posible caso de corrupción, tras la difusión de unos audios en los que se escucha al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, señalarlos de recibir pagos a través de la droguería Suizo Argentina por contratos para la provisión de medicamentos.

En los audios, la supuesta voz de Spagnuolo atribuye a Karina Milei el cobro de una parte de las compras de ANDIS a la droguería Suizo Argentina, que distribuye los fármacos y niega las acusaciones.

"A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria", dice la voz atribuida al exfuncionario, quien asegura haber avisado al presidente de la supuesta trama de su hermana.

La justicia ordenó el viernes 16 allanamientos y secuestró dos móviles, entre otros bienes, pero por el momento no hay imputados. Entretanto, el escándalo tiene en vilo a los argentinos, domina la agenda periodística y hace estallar las redes sociales con innumerables memes.

Javier Milei habló este miércoles por primera vez del asunto. Le dijo al canal C5N que “todo lo que dice Spagnuolo es mentira” y que van a llevarlo a la Justicia y probar que mintió.

Desde que se difundieron los primeros audios, la semana pasada, la Justicia ya está investigando el caso.

