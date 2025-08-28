Rusia lanzó 629 drones y misiles durante un “masivo” ataque nocturno contra Ucrania, causando al menos 14 muertos y decenas heridos en Kiev. Ucrania espera una “reacción” por parte del mundo entero, según ha declarado el presidente Zelenski.

Ha sido otra noche de terror para millones de habitantes de la capital, según informa nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze. Este nuevo ataque ha combinado ataques con drones y una decena de misiles lanzados en varias salvas durante la noche. Rusia lanzó 629 drones y misiles durante este ataque, según el ejército ucraniano.

Al menos 14 personas, entre ellas tres niños, murieron en el ataque rus, indicó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que actualizó un balance previo de diez fallecidos.

“Otro ataque masivo contra nuestras ciudades. Más asesinatos”, ha reaccionado el presidente Zelenski. Estos ataques demuestran que Rusia “prefiere seguir matando antes que poner fin a la guerra” que comenzó tras la invasión rusa en febrero de 2022, sostuvo. Ucrania espera una “reacción” por parte del mundo entero, en particular nuevas sanciones, añadió, y pidió específicamente a China, aliada de Rusia, y a Hungría, miembro de la UE, que adopten posiciones firmes.

Según varios testimonios, las primeras explosiones se escucharon incluso antes de las alertas aéreas, lo que significa que no todos los habitantes de Kiev tuvieron tiempo de ponerse a salvo. La noche estuvo marcada por explosiones en varios barrios de la capital. Más de 20 lugares fueron afectados, entre ellos una mayoría de edificios residenciales, oficinas, un jardín de niños —que quedó devastado por las llamas—, pero también estructuras ferroviarias. La oficina de la misión de la Unión Europea en Kiev también fue afectada, según informa la Agencia France Presse. Unos 500 socorristas y más de 1000 policías registran los escombros, en una carrera contrarreloj, para encontrar a los supervivientes atrapados.

En otras partes del país, el sector energético se ha visto afectado, dejando sin electricidad a 60.000 personas, especialmente en la región de Vinnytsia.

Reacción de la UE al ataque de la misión diplomática europea

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo el jueves que estaba "horrorizado" por la nueva serie de ataques rusos, que también dañaron un edificio de la misión diplomática del bloque.

"Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia", escribió Costa en la red X. "La UE no se dejará intimidar.

"La agresión de Rusia sólo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo", agregó.

La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, precisó que el recinto diplomático se vio "gravemente dañado por la onda expansiva" de los bombardeos, que causaron una decena de muertos en Kiev.

En una fotografía publicada por Costa en su cuenta de X puede verse la magnitud de los daños en la oficina de la delegación europea: la estructura del techo quedó desmontada, y los cristales de las ventanas reventados. Según una fuente diplomática europea, ningún miembro de la misión de la UE resultó herido.

