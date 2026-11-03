Por Liza Fabbian

La lluvia de billetes verdes que cayó sobre esta campaña electoral fue posible gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, fechada en enero de 2010: la decisión "Citizens United", que reconoce el derecho de las empresas y sindicatos a financiar gastos políticos independientes, en nombre de la libertad de expresión.

Para ello, estas organizaciones pueden crear un "Comité de Acción Política", o PAC, una estructura que recaude fondos para apoyar u oponerse a ciertos candidatos. Tras esto, también en 2010, otra decisión del Departamento de Justicia estadounidense abrió el camino a los "super PACs", que esta vez pueden recaudar fondos sin ningún techo y con cierta opacidad, para financiar anuncios, encuestas y otros contenidos de campaña.

Según las últimas estimaciones, se espera que el gasto publicitario en estas elecciones de mitad de mandato alcance los 11.600 millones de dólares, una cifra récord, que ya supera la de las elecciones presidenciales de 2024.

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Disparidades entre demócratas y republicanos

Mientras que los demócratas se benefician de una gran base de pequeñas contribuciones, los republicanos dependen más de grandes donantes, a menudo del sector tecnológico, de las criptomonedas o de la inteligencia artificial.

Estos contribuyentes adinerados a menudo tienen intereses directos en las decisiones que los cargos electos tendrán que tomar, como por ejemplo en Texas, donde la implantación masiva de centros de datos, que consumen mucha agua y energía, se ha convertido en un tema central de esta campaña.

El "hombre más rico del mundo", Elon Musk, tiene intereses en este estado donde vive parte del año y donde se encuentran las sedes de sus dos principales empresas, SpaceX y Tesla.

Los millones de Elon Musk en Texas

De hecho, Elon Musk habría pagado unos 190 millones de dólares a super PACs, para financiar la campaña senatorial del republicano Ken Paxton en Texas… es decir, casi tanto dinero como para todo el bando demócrata para estas elecciones.

Hay que decir que, a nivel nacional, Elon Musk ha inyectado nada menos que 446 millones de dólares en comités de acción política alineados con los republicanos, incluido el que él mismo creó: America PAC.

Estas sumas gigantes lo convierten en el mayor donante político individual de la historia de Estados Unidos, en un solo ciclo electoral. Y esta influencia no se limita al día de la votación, hasta el punto de que algunos ya se preguntan por el equilibrio de poderes tras estas elecciones estadounidenses.

El riesgo de un tira y afloja

Es el caso del periodista francés Thibault Prévost, que acaba de publicar Technologie du coup d’Etat, Les programmeurs de l’autoritarisme (Tecnología del golpe de Estado, Los programadores del autoritarismo), un ensayo en el que describe una "infraestructura digital cuyos medios están alineados al servicio de Donald Trump" y de su discurso.

Con su efímero Departamento de la Eficacia Gubernamental, la estructura DOGE que él mismo dirigía de facto, Elon Musk contribuyó, según este autor, a debilitar la administración federal tras la enorme reducción de su plantilla en 2025.

Estas partidas habrían facilitado la llegada de perfiles considerados "leales" en el funcionamiento del Estado estadounidense, y por ello Prévost cree que, incluso en caso de una ola demócrata en el Congreso, el ejecutivo seguirá contando con las palancas necesarias para mantener un equilibrio de poder y evitar cualquier política destinada a restaurar el tamaño y los recursos de la administración federal.

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