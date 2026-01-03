Los venezolanos residentes en el extranjero no esperaban que la mañana de este sábado 3 de enero sus celulares sonasen con tanta insistencia. El anuncio por parte de Estados Unidos de la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro inundó sus aplicaciones de mensajería.

"He estado desde las ocho de la mañana de aquí, allá a las 2:00 de la mañana, cuando empezaron los bombardeos, siguiendo todo porque de inmediato la comunicación vía WhatsApp, que es nuestra nueva patria, para comunicarnos y estar en contacto con los nuestros", explica a RFI Sarai Suárez, periodista venezolana residente en París.

"Somos ocho millones de venezolanos fuera y este es el canal principal que utilizamos para estar atentos e incluso para informar a los que están dentro, porque luego de los ataques, esas zonas se quedaron sin electricidad y ya sabéis todo lo que se ha visto en las redes y en las informaciones", continúa.

Sarai Suárez explica que, de primeras, no pensó en una caída del régimen: "Mi primer pensamiento fue para los presos políticos. Si te soy sincera, fue la primera cosa que me preocupó, porque sé que en estos casos, y el gobierno de cierta manera lo ha anunciado, los presos políticos son un arma de guerra y son personas vulnerables que están encerradas en el Helicoide y en quién sabe cuántos lugares que desconocemos"

"Son personas que están en la mayoría de los casos prisioneras, sin procesos, sin ningún motivo, sin ningún tipo de crimen cometido, sino simplemente por caprichos de un gobierno que quiere silenciar a todo el mundo. Los presos políticos son un punto para mí mayor en el que hay que mantener el ojo presente, porque en este momento puede ser que hagan daño desde el gobierno a todas estas familias", concluye.

Esto va a traer un cambio, pero va a llevar tiempo. Se ha liberado el poder Ejecutivo, pero hay cuatro poderes aún em manos del chavismo. ¿Ellos van a aceptar y se van a retirar o van a hacer oposición?

Óscar Crescendo, de 80 años, llegó a Noruega hace nueve, según sus palabras "huyendo" de la situación en el país en todos los ámbitos. "Me siento alegre -explica a RFI-, porque ya que no se pudo por medios democráticos, con una elección que se ganó por una abrumadora mayoría, hubo que recurrir a métodos externos, la intervención de los Estados Unidos, aunque yo considero que no es que ellos sean los buenos y que están tratando de ayudarnos, sino que tienen sus asuntos del narcotráfico".

"Esto va a traer un cambio a la situación de Venezuela, en el sentido de que vamos a salir de este régimen. Ahora, lo más importante es conseguir que se logre restablecer un Estado de derecho. Eso va a tomar un tiempo, porque recordemos que de los cinco poderes de Venezuela, se está liberando el Ejecutivo, pero quedan los otros cuatro poderes en manos del chavismo. ¿Cuál va a ser la reacción de ellos? ¿Ellos van a aceptar y se van a retirar o van a hacer una posición?", termina Óscar Crescendo, dejando la pregunta en el aire.

