Nadenka Noriega es periodista y respondió a RFI desde La Guaria, donde reportó que algunas viviendas y zonas residenciales se vieron afectadas, pero principalmente por la onda expansiva de las explosiones, que según pudo apreciar, tuvieron lugar en instalaciones militares.

RFI: ¿Cuál es la situación actual donde se encuentra?

Nadenka Noriega: Ahora que está aquí amaneciendo, está bastante tranquilo todo. Yo creo que la última explosión que escuchamos fue como a las 4:00 de la mañana, que fue sobre una zona que se llama la Meseta de Mamo. Allí está ubicada la Academia Militar Naval de Venezuela y la Infantería y el Comando de Infantería de Marina en esa zona. Es como un punto en donde hay varios estamentos militares.

Ya después de las 4 de la mañana la cosa se calmó. Aquí en el caso de La Guaira, que tenga yo confirmados, hay tres puntos, en Carmen de Uria, que es la parroquia Naiguatá, en el puerto de La Guaira y ahí en la zona de la meseta de Mamo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Son explosiones que se han podido oír con claridad. No han sido repetidas. Me refiero a que se escuchaba como un zumbido y después venía la estela y el golpe muy fuerte.

En las zonas donde ha habido las explosiones, hay ahora fallas en la energía eléctrica y tampoco hay conexiones a Internet. La comunicación está siendo bastante precaria.

Leer tambiénDonald Trump anuncia que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela

RFI: ¿Puede confirmar si esas explosiones se han producido en objetivos militares o ha habido barrios residenciales, como dicen algunas autoridades venezolanas?

Nadenka Noriega: En el caso de La Guaira hay zonas de los barrios que están en las inmediaciones de la meseta de Mamo donde vecinos reportan daños en sus ventanas, afectaciones en algunas de sus estructuras. No han sido atacadas puntualmente esas zonas, pero esos puntos militares están rodeados de barrios y de zonas populares y residenciales. No es que están alejados en medio de un desierto, entonces, al atacar a ese objetivo militar, también se han visto afectadas en mayor o menor medida algunas zonas residenciales.

Aquí en La Guaira hay una zona que se llama la prolongación Soublette, donde están los bloques. Hay un bloque, que es el que está más cerca, y ha tenido daños en su estructura. Reportaron unas ventanas rotas, una pared cayó.

Los mismos vecinos dicen que hubo como una onda expansiva. Sentían como las paredes temblaban y hubo la falla. Sí hay daños estructurales en algunas zonas.

En Caracas supongo que debió haber ocurrido lo mismo, porque estas zonas son puntos militares, ciertamente, pero están rodeados de urbanizaciones civiles.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más