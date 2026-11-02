En Mixquic, un pueblo en las afueras de la ciudad de México, la emblemática fiesta del Día de los Muertos se celebra de manera tradicional. La preparación de la ofrenda es una etapa crucial antes de llegar a pasar la noche en el panteón.

“Esta es mi bisabuela; éste es mi tío por parte de mi papá; aquí, una tía y otra tía”, dice doña Lupita, después de terminar de colocar las fotos de sus familiares muertos en el altar que construyó en el patio de su casa.

“Al inicio de mi ofrenda esta mi mamá, que ya falleció hace seis años, y mi papa, que también murió. Como usted puede ver, hay muchas velas en mi altar. Cada una de esas velitas significa un alma. Yo tengo 73 muertos”.

Doña Lupita se tiene que apurar porque dentro de unos minutos serán las doce del día, la hora del regreso de las almas, según la tradición. Las almas emprenden un largo viaje desde el Mictlán, el reino de los muertos.

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“Recibimos las almas en la puerta, con el incienso y las flores amarillas, y se viene regando hasta llegar al altar que uno coloca. Se podría decir que es la bienvenida. Les ponemos las cosas que les agradaban, lo que más les gustaba, lo que comían”, explica.

Del otro lado del pueblo, Maira Núñez se afana en la cocina para recibir a las almas de su mamá y de sus suegros.

“Pues ahorita estamos en la preparación de los tamalitos para nuestros seres queridos. Ahorita empezamos a tomar lo que es hoja de maíz. Encima le ponemos la masa. Cuando ya están nuestros tamalitos, se les pone su atole. En esta ocasión vamos a hacer atole de cajeta, elaborado con cajeta natural, y también su pan, que es lo tradicional de aquí: el pan de muerto".

Esta noche, Maira Núñez colocará esta comida en su altar, junto a los demás elementos que componen su ofrenda.

“Se les pone su sillita para que descansen y ora sí que pues reposen del largo viaje del que vienen. Y agua, claro, pues lógicamente vienen sedientos, su vasito de agua y su sal, porque la sal es para purificar su alma”.

Las almas se quedarán hasta mañana, cuando emprenderán de nuevo el camino hacia el reino de los muertos, al mediodía. Después, las familias irán al panteón para prender velas y honrar su memoria. Pero esta noche, Maira Núñez quiere festejar en retorno de su madre a casa escuchando a su cantante favorito, Pedro Infante…

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