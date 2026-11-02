Con entre el 57,4% y el 58,2% de los votos, según las estimaciones de varias encuestadoras, se impuso ampliamente a su rival, Andrey Gyurov, ex primer ministro interino respaldado por la oposición prooccidental, que obtuvo entre el 38,6% y el 39,6% de los sufragios.

Para lograr esta victoria aplastante, Iliana Yotova contó con el apoyo de varios partidos: Bulgaria Progresista, de Rumen Radev, el Partido Socialista y también la extrema derecha, informa nuestro corresponsal en Sofía, Damian Vodenitcharov. El denominador común de este heterogéneo conglomerado electoral: todos estos partidos son prorrusos. De hecho, la geopolítica y las cuestiones de seguridad dominaron la campaña electoral, mientras la guerra en Ucrania se acerca a Bulgaria.

Los ataques con drones contra buques cerca de las costas búlgaras se multiplicaron durante octubre. Radev y Yotova se muestran reacios a acusar abiertamente a Rusia y, en cambio, llaman a celebrar negociaciones de paz. A eso aludió Yotova en su discurso de victoria.

“Nuestro mensaje fue escuchado”

“Abordamos la vida cotidiana de los votantes cuando nos reunimos con ellos. Hablamos de su poder adquisitivo, hablamos de la paz, hablamos de las dificultades. Y hoy, nuestro mensaje fue escuchado”, declaró.

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“Llevamos adelante una campaña positiva desde el primer momento, sin permitirnos el más mínimo ataque ni recurrir a un discurso de odio o de división”, destacó Yotova por la noche, sonriente y rodeada de su equipo y del primer ministro Rumen Radev.

Por su parte, Andrey Gyurov declaró a los medios que aceptaba “los resultados tal como son”. “Lo mejor está por venir y sentamos bases sólidas sobre las que podemos construir”, agregó.

La primera mujer elegida presidenta del país

El sector de Radev encadena victorias políticas: ganó las legislativas en abril, cuenta con una cómoda mayoría en el Parlamento y se impuso en las presidenciales en noviembre. Queda, sin embargo, una salvedad: la abstención récord en estas elecciones presidenciales. Solo el 29% de los electores votó en la segunda vuelta y menos del 23% en la primera.

Experiodista y figura del Partido Socialista, Iliana Yotova fue diputada en el Parlamento Europeo antes de ser elegida vicepresidenta junto a Rumen Radev en 2016 y 2021. Lo sucedió en enero, tras la renuncia de Radev para lanzarse a la contienda legislativa. Se convierte así en la primera mujer elegida al frente de este país de 6,4 millones de habitantes.

Las funciones presidenciales son esencialmente representativas, pero quien ocupa el cargo tiene derecho de veto sobre las leyes y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Yotova también prometió hacer frente al “terrible problema de la pobreza” en Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea.

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