En medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar al gobernador Rubén Rocha, del partido oficialista Morena y acusado de vínculos con el narcotráfico, así como otros funcionarios y exfuncionarios, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propone una nueva ley para investigar a candidatos con miras a las elecciones de medio término.

Se trata de la creación de una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que coordine la investigación de los antecedentes de precandidatos y comunique a los partidos si hay alerta o no.

“Secuestran a familiares de candidatos”

Javier Oliva Posada, profesor de ciencias políticas de la UNAM, rescata que ya existe una legislación similar, pero que en este caso la mandataria busca poner el foco en el narcotráfico.

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“Se van a votar 17 gubernaturas, México tiene 32 estados de la República, entonces un poco más de la mitad se van a renovar. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 500 escaños, y una cantidad muy importante de congresos y municipios y cabildos. Entonces va a ser un año electoral muy intenso, y tratando de impedir que sobre todo las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico pudieran incidir en favor o en contra de algún candidato, es que la presidenta está proponiendo esta ley”, detalla el analista.

“Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, secuestran a familiares de candidatas y candidatos obligándolos a renunciar a su campaña, y en automático gana el otro, el que puede ser de alguna u otra manera apoyado por los criminales, como sucedió en varios casos, sobre todo en el estado de México donde la actividad criminal favoreció a los candidatos de Morena precisamente”, prosigue.

Una ley rápidamente aprobada

El académico destaca que dicho proyecto de ley sería rápidamente aprobado y actuaría como una protección para los mismos partidos, aunque los resultados no serían vinculantes, pero sí podrían llevar a una investigación formal de la justicia.

“La Constitución de México, para modificarla, necesitas tres cuartas partes del Congreso, eso lo tienen haciendo sus alianzas con otros partidos políticos. Pero como es una ley secundaria, no se necesita más que el 50% más uno, cuando se discuta y se vote en la Cámara de Diputados y de Senadores”, explica Javier Oliva Posada.

Al anunciar el proyecto de ley, Sheinbaum reconoció los vínculos entre algunos funcionarios municipales y el crimen organizado en su país. Ya esta semana las autoridades anunciaron la detención de seis políticos locales.

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