Los acusados tienen entre 26 y 54 años. Son solteros y no están aislados socialmente, según la Fiscalía de París. Entre ellos hay un conductor de metro, un jardinero paisajista, un desempleado y un escultor. Viven en diferentes puntos de Francia.

Durante dos años, se reunieron en un canal de conversación de la mensajería Telegram, llamado “Mujer-lavandería” (Femmeblancherie), un nombre que revela su orientación masculinista y supremacista. Se les acusa de varios delitos cometidos entre 2024 y 2025, entre ellos injurias públicas por motivos de sexo y origen, incitación a la discriminación y al odio, así como apología de crímenes contra la humanidad.

Este grupo fue detectado por la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad (OCLCH). Según la Fiscalía, la plataforma Telegram respondió a los requerimientos de los investigadores, lo que permitió identificar un grupo que reunía a cerca de 1.800 suscriptores y cuyo objetivo era estudiar “el problema de las mujeres”.

Insultos, llamamientos al asesinato y a la violación

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Su administrador, que comparece este miércoles 18 de noviembre, aconsejaba a los demás participantes introducir los insultos “zorra” y “puta” en cada uno de sus mensajes. Esto da una idea del tono y temática de las conversaciones.

Algunos miembros llamaban al asesinato de mujeres sin hijos. Otros incitaban a la violación. Entre sus objetivos se encontraban, en particular, personalidades políticas que defendían posturas feministas.

Los integrantes de este grupo también atacaban a los hombres racializados, a quienes consideraban competidores sexuales. Sus mensajes contenían asimismo expresiones racistas, xenófobas y antisemitas.

La Fiscalía de París abrió esta investigación por iniciativa propia, al constatar una desconexión entre el crecimiento del fenómeno masculinista y el número de denuncias y quejas presentadas.

"Estas audiencias tienen como objetivo poner de manifiesto esta nueva forma de odio hacia las mujeres, evitar que se produzcan actos de violencia contra ellas e incitar a las asociaciones y a los internautas a acudir a la justicia ante este tipo de hechos", declaró la fiscal de París, Laure Beccuau, en unas palabras transmitidas a la AFP por la Fiscalía.

"Humor negro": la estrategia de defensa de los acusados

Las asociaciones que se han personado como acusación particular esperan que estos juicios marquen un punto de inflexión en la manera de abordar esta amenaza. Una de ellas advierte que la misoginia no tiene nada de gracioso.

Algunos acusados justifican sus escritos alegando que se trataba de humor. Es el caso, en particular, del creador del grupo. Otro afirma que simplemente se había metido en la piel de un personaje. Solo dos de ellos asumen y reivindican abiertamente sus declaraciones.

Surgido en la década de 1980 como reacción al feminismo, el masculinismo defiende la supremacía masculina y acusa a las mujeres de ser responsables del deterioro de las condiciones de vida de los hombres.

Un informe del Senado francés, publicado en junio pasado, recomienda elevar la lucha contra el masculinismo a la categoría de prioridad fundamental de las políticas públicas, con el fin de combatir un "veneno" que se propaga de manera insidiosa a través de las redes sociales.

En Francia, los servicios de inteligencia interior (DGSI) siguen de cerca la amenaza terrorista masculinista. Según el mismo informe, tienen bajo vigilancia a "una decena de individuos susceptibles de radicalizarse violentamente".

En julio de 2025, la Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un estudiante de secundaria de 18 años sospechoso de querer atacar a mujeres con cuchillos. Se trató de un caso sin precedentes relacionado con una persona que se identificaba como "incel", término que designa a un hombre involuntariamente célibe que considera a las mujeres responsables de su incapacidad para mantener relaciones sentimentales o sexuales.

¿Qué es el masculinismo?

El masculinismo es una corriente ideológica que defiende la supremacía masculina y se opone al feminismo. El último informe del Alto Consejo para la Igualdad de Francia alerta sobre la "amenaza masculinista" y la difusión de contenidos digitales que promueven esta ideología entre los jóvenes, pudiendo normalizar la violencia y llegar a justificar la violación y el asesinato.

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