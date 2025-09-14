El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, empieza este 14 de septiembre una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás, a pesar del ataque a Catar que ha suscitado la condena internacional.

Con Michel Paul, corresponsal de RFI en Jerusalén, y la AFP

El viaje de Marco Rubio a Israel se produce pese a que el presidente estadounidense Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes contra líderes del movimiento islamista palestino en Catar, aliado de Washington.

Garantizar el apoyo de EEUU

Estados Unidos busca desde entonces un equilibrio, intentando no ofender a Catar, que alberga la mayor base militar estadounidense en el Golfo, y perdonar al Estado judío, del que es el protector tradicional en la escena internacional.

El bombardeo "no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero tendremos que hablar de ello, del impacto que tendrá", declaró el secretario de Estado a los periodistas antes de su partida.

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje de Rubio es garantizar a Israel el apoyo de Estados Unidos, antes del próximo reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países en la Asamblea General de la ONU.

En Jerusalén, Rubio tiene previsto visitar el domingo el Muro de las Lamentaciones en compañía de Benjamin Netanyahu, según la oficina del primer ministro israelí. El lunes tienes previstas varias reuniones antes de su partida el martes.

Protestas en Israel tras los ataques a Catar

El ataque a Catar estuvo en el centro de las manifestaciones organizadas en la noche del sábado en varias ciudades del país, ya que ha causado gran preocupación entre los familiares de los israelíes que aún están detenidos en Gaza.

Para las familias de los rehenes, "la operación llevada a cabo en Catar demuestra sin lugar a dudas que existe un obstáculo para el regreso de los rehenes y el fin de la guerra: es el primer ministro israelí. Cada vez que se llega a un acuerdo, Netanyahu lo sabotea", expresó el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado.

En la manifestación, Itsik, el padre del rehén Eytan Horn, afirma que "los que realmente quieren traer a los rehenes a casa no buscan hacer estallar al equipo negociador de Hamás mientras discuten la liberación de mi hijo y los otros rehenes".

Como todas las semanas, una manifestante lleva el retrato de una niña de Gaza asesinada por un bombardeo israelí, y que tiene el mismo nombre que ella, Talya. "Es típico de Bibi Netanyahu hacer algo así. Y con razón, pagaremos un precio político por este ataque. El Estado de Israel está dirigido por un grupo de lunáticos", estima.

Para el caricaturista Michel Kichka, de Cartooning For Peace, el ataque en Doha plantea muchas preguntas: "Sobre todo, la pregunta que hay que hacerse es: ¿en qué manera, que esto haya tenido éxito o no, hace avanzar en la liberación de los rehenes? Y la respuesta es: en nada. ¿Cómo fortalece esto a Bibi en su base electoral? La respuesta es: mucho. ¿Y dónde nos deja? La respuesta es: ¡no tengo la menor idea!".

Mientras tanto, el ejército israelí está intensificando sus ataques en el territorio palestino y preparándose para el inicio de la ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza.

