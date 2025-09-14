País miembro de la OTAN y de la Unión Europea, Rumania alertó este 13 de septiembre que un dron penetró en su espacio aéreo, apenas tres días después de que drones rusos incursionaran en el cielo polaco. Trump se dijo dispuesto a sancionar a Rusia si la OTAN deja de comprarle petróleo.

Con AFP

Las autoridades rumanas alertaron este sábado de la incursión de un dron en su espacio aéreo, que ocurrió durante un ataque ruso contra infraestructuras en la vecina Ucrania. El ejército de Bucarest envió dos F-16 para supervisar la situación, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los aviones "detectaron un dron en el espacio aéreo nacional" y lo rastrearon hasta que "desapareció del radar", añadió. El dron "no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población", precisó el comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alerta en Europa y la OTAN

"El ejército ruso sabe exactamente adónde van sus drones y cuánto tiempo pueden permanecer en el aire. Sus rutas siempre están calculadas. No puede tratarse de una coincidencia, un error o una iniciativa de los comandantes de rango inferior. Se trata de una evidente ampliación de la guerra por parte de Rusia, y así es exactamente como actúa. Pequeños pasos al principio, y finalmente grandes pérdidas", afirmó en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La intrusión del artefacto tiene lugar después de que Polonia denunciara el miércoles la entrada en su espacio aéreo de 19 drones rusos. Moscú negó haber querido atacar objetivos en Polonia y afirmó que Varsovia no tenía pruebas de que los drones fueran rusos.

La incursión generó alerta en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Varios países del Viejo Continente, como Francia, Alemania y Suecia, anunciaron que reforzarán su contribución a la defensa aérea de Polonia en su frontera oriental con Ucrania y Bielorrusia.

Este sábado, tanto Polonia como la OTAN desplegaron helicópteros y aviones de combate debido a unos bombardeos con drones rusos en Ucrania, no muy lejos de la frontera polaca. El primer ministro polaco, Donald Tusk, aludió en X a "la amenaza que plantean los drones rusos que operan por encima de Ucrania, cerca de la frontera polaca".

El espacio aéreo del aeropuerto de Lublin, en el sureste del país europeo, fue cerrado y varios vuelos tuvieron que ser desviados o sufrieron retrasos. Tusk anunció por la noche que se había levantado la alerta, pero subrayó que el país seguía atento a cualquier amenaza.

Trump, "listo para aplicar sanciones significativas" con una condición

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró este sábado como "inaceptable" la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia. "La cuestión es saber si esos drones tenían por objetivo específico entrar a Polonia. Si ese es el caso, si la evidencia nos conduce a ello, entonces obviamente se trataría de una escalada mayor", dijo Rubio a reporteros en Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó por su parte estar dispuesto a imponer nuevas sanciones contra Rusia, pero con una condición: "Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en su red Truth Social.

En el terreno, el ejército ucraniano logró impactar una importante refinería de petróleo en Rusia, provocando un incendio. El complejo, que pertenece a la petrolera rusa Bashneft, se sitúa en las afueras de la ciudad de Ufa, en el centro de Rusia, a unos 1.400 kilómetros de la línea del frente en Ucrania.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más