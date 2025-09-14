Venezuela denunció este 13 de septiembre que un buque estadounidense retuvo por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos en que Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe.

El viernes, "el buque venezolano 'Carmen Rosa', tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (…) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham", informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.

"A la búsqueda de un incidente"

La embarcación navegaba "a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla", en aguas que corresponden la Zona Económica Exclusiva venezolana, agregó. Un país tiene en su Zona Económica Exclusiva soberanía para explorar y explotar los recursos, pero terceros tienen libertades para navegar y sobrevolar.

"El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas", detalló la nota, que consideró que el episodio "constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares".

Según el gobierno venezolano, "quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe". Las fuerzas armadas venezolanas monitorearon y registraron el incidente "minuto a minuto".

Caracas "exige que Estados Unidos cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe". En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional, una acción que provocó nuevas tensiones con Caracas.

Tensiones crecientes

Las tensiones con Estados Unidos escalaron después que el presidente Donald Trump anunciara que su fuerza naval había atacado una lancha con 11 personas a las que calificó de narcotraficantes y que, según afirma, salieron de Venezuela. Washington acusa a Nicolás Maduro de encabezar una banda de narcotraficantes llamada "El Cartel de los Soles" y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

Maduro, que siempre ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, calificó la presencia militar estadounidense de un "asedio" escudado en la lucha contra el tráfico de drogas. En respuesta, el gobernante venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense. El viernes, convocó a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron en los cuarteles para aprender "a disparar" y "recibir el adiestramiento táctico necesario" el fin de semana.

