Con AFP

La demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas británicas al norte de las islas Malvinas fue rechazada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), anunció este sábado el organismo jurídico con sede la ciudad alemana de Hamburgo. Argentina había solicitado al TIDM, constituido como tribunal independiente bajo los auspicios de Naciones Unidas, que ordenara la paralización del proyecto Sea Lion, en el marco de su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago.

Rechazo masivo

En una resolución leída este sábado por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, el tribunal desestimó los argumentos argentinos, tras una votación en la que 18 jueces rechazaron las demandas del gobierno de Javier Milei, mientras que tres las aprobaron.

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La controversia tiene su origen en la decisión británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos, a 210 km al norte de Malvinas, con el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que participa en un 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

El gobierno argentino inició el pasado 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó al Tribunal de Hamburgo la adopción de medidas provisionales, invocando un artículo de CONVEMAR. Durante las audiencias celebradas el 10 y el 11 de noviembre, la delegación argentina solicitó entre otras cosas que el Reino Unido impida nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

El planteamiento argentino se apoyaba en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar. La representación argentina también sostenía que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte. Por su parte, Reino Unido defendía el desarrollo de los recursos naturales de las islas y la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.

Argentina asegura que "no es la última palabra"

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no imponer medidas provisionales", afirmaron en un comunicado conjunto el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves. "Ahora instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands [Malvinas] a decidir su propio futuro y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce de manera más amplia contra las islas Malvinas", añadieron.

Sin embargo, Argentina anunció este sábado que continuará su disputa jurídica con Reino Unido. El presidente Javier Milei señaló en un comunicado que "esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia".

Milei señaló asimismo que avanzará "sin demora en la constitución de dicho Tribunal" y destacó que su gobierno "seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir" la explotación petrolera en las islas. Informó además que el viernes inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos vinculados, según el gobierno, con la explotación de recursos naturales en la zona.

Reconocimiento de la disputa

El gobierno argentino destacó también que el tribunal reconoció la disputa de soberanía. "El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar. Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo", señaló en X el canciller Pablo Quirno.

Las islas están bajo control británico y su soberanía es reclamada por Argentina. Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos. Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.

Este caso generado por la controversia por Sea Lion abre un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas. Durante décadas, la cuestión de las Malvinas estuvo centrada principalmente en la soberanía territorial, la descolonización y los reclamos diplomáticos. Ahora, la explotación de hidrocarburos incorpora un elemento económico de enorme importancia, como es el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.

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