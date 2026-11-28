Con AFP

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, fue reelegido este sábado tras una reñida contienda contra su rival, Puma Shen, crítico con China, en las elecciones locales celebradas en toda la isla. China, que afirma que Taiwán forma parte de su territorio y amenaza incluso con recurrir a la fuerza para tomar su control, siguió con gran interés la votación en esta isla de 23,5 millones de habitantes.

El gobierno taiwanés advirtió que China recurrió a varios métodos para intentar influir en el resultado electoral, incluyendo tácticas de "guerra cognitiva" y "represión transnacional".

Tras haber ganado cómodamente hace cuatro años, Chiang, de 47 años y candidato por el Kuomintang (KMT), el partido más antiguo de Taiwán y que aboga por un acercamiento con China, se enfrentó a Shen, que a sus 44 años aspiraba a convertirse en el primer alcalde de la capital proveniente del Partido Democrático Progresista (PDP) en casi 30 años.

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Las últimas encuestas mostraban que Shen recortó distancias con Chiang, o que incluso llegó a aventajarlo levemente. Pero cuando no habían pasado ni cuatro horas desde el cierre de las urnas, Shen admitió su derrota ante miles de simpatizantes. "Ya sabemos el resultado: he perdido", dijo Shen a la multitud, confirmando la victoria de Chiang.

Apoyo de la población "de más edad y conservadora"

En las 22 ciudades y condados de esta democracia insular, estaban en juego unos 11.000 cargos, incluidos también los de magistrados. El Kuomintang enfrenta el reto de defender los 14 puestos de ciudades y condados que ganó en 2022. El movimiento PDP, del presidente Lai Ching-te, busca mejorar los cinco que ostenta.

Mientras que Shen protagonizó "una campaña muy innovadora", Chiang logró reunir suficiente apoyo de la población "de más edad y conservadora" de la ciudad, declaró a la AFP Albert Tzeng, exasesor del KMT. Según él, las encuestas subestimaron la influencia de esos votantes del KMT debido a su "reticencia a expresar sus preferencias políticas".

"Lo interesante es que la fuerza más poderosa que los movilizó [a votar] no fue la campaña del KMT, sino la reacción ante la presencia agresiva de los simpatizantes de Shen", apuntó.

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