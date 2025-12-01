Estados Unidos presentó hace diez días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev, destinado a poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces se multiplicaron los contactos diplomáticos. Estados Unidos recibió el domingo en Florida a una delegación ucraniana, y el martes el presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá al enviado estadounidense, Steve Witkoff, en Moscú.

La semana que comienza se anuncia "crucial" para Ucrania, afirmó el lunes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, antes del inicio de una reunión de los ministros de Defensa europeos en Bruselas.

Macron recibió con un apretón de manos a Zelenski a su llegada al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia en París.

Ambos deben abordar "la situación y las condiciones de una paz justa y duradera, en la línea de las discusiones de Ginebra y el plan estadounidense", indicó la presidencia francesa.

El plan de Estados Unidos, considerado como muy favorable a Moscú, preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, el plan exigía a Ucrania achicar sus fuerzas armadas, y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Estados Unidos enmendó luego este proyecto con los ucranianos y los europeos en Ginebra, antes de volver a trabajarlo bilateralmente con una delegación de Kiev el domingo en Florida, durante una reunión que ambas partes consideraron "productiva".

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, indicó que el contenido del texto enmendado sigue siendo una incógnita.

Los europeos esperan que la administración estadounidense, a la que ven complaciente con Putin, no sacrifique a Ucrania, considerada un baluarte frente a las ambiciones rusas en Europa.

Más trabajo

Pero tras las discusiones del domingo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que se requiere más trabajo. Kiev las calificó de "difíciles".

"Quedan algunos puntos difíciles por resolver", escribió el lunes en la red social X el presidente ucraniano.

Trump mostró optimismo y estimó que Rusia y Ucrania deseaban poner fin al conflicto, al tiempo que subrayó que Kiev no estaba en una posición de fuerza debido al escándalo de corrupción que sacude al gobierno ucraniano.

El viernes, Zelenskli cesó a su influyente jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que investigadores de las unidades de anticorrupción registraran su domicilio.

Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzan en el este de Ucrania, y los ataques con drones y misiles en la retaguardia de la zona del frente, destinados especialmente a minar la moral de las poblaciones, no disminuyen.

Este lunes, las autoridades ucranianas anunciaron que tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con un misil ruso contra Dnipró.

En Francia, la esposa del mandatario ucraniano, Olena Zelenska, debe participar un evento relacionado con la iniciativa "Bring kids back" ("Devuelvan a los niños"), de la cual es madrina.

Esta iniciativa "ha permitido devolver a cerca de 2.000 niños ucranianos arrancados de sus familias por Rusia", indicó Barrot, quien recordó que "este atroz crimen de guerra le ha valido a Vladimir Putin su orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional".

