"La señora Brigitte Bardot recuerda que se encuentra actualmente en convalecencia, que le gustaría que se tuviera la delicadeza de respetar su privacidad, e invita a todos a tranquilizarse", se lee en el texto de la fundación Brigitte Bardot enviado el domingo.

Bardot "quiere tranquilizar a quienes se preocupan sinceramente por ella. Les envía este mensaje: "¡Les mando un abrazo a todos!", añade el documento de la fundación, que se dedica a la defensa y protección animal.

"BB", quien dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la causa animal, vive entre su famosa residencia de "La Madrague", en la localidad de Saint-Tropez, y una segunda casa más en el interior, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena francesa BFMTV, aseguró vivir "como una campesina" rodeada de sus animales, y no poseer "ni móvil ni computadora".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más