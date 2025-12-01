"La señora Brigitte Bardot recuerda que se encuentra actualmente en convalecencia, que le gustaría que se tuviera la delicadeza de respetar su privacidad, e invita a todos a tranquilizarse", se lee en el texto de la fundación Brigitte Bardot enviado el domingo.
Bardot "quiere tranquilizar a quienes se preocupan sinceramente por ella. Les envía este mensaje: "¡Les mando un abrazo a todos!", añade el documento de la fundación, que se dedica a la defensa y protección animal.
"BB", quien dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la causa animal, vive entre su famosa residencia de "La Madrague", en la localidad de Saint-Tropez, y una segunda casa más en el interior, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada.
En mayo, en una entrevista con la cadena francesa BFMTV, aseguró vivir "como una campesina" rodeada de sus animales, y no poseer "ni móvil ni computadora".
Compartir esta nota