Emmanuel Macron ha obtenido “compromisos” para el suministro de “unas 100.000 toneladas mensuales de diésel con los Emiratos”, y durante su visita a Baréin por la tarde deberían quedar aseguradas “otras 100.000 toneladas mensuales”, precisó el Elíseo.

En total, sumando los volúmenes adicionales ya asegurados con Arabia Saudita, que ascienden a “95.000 toneladas” para “octubre y noviembre”, Francia cuenta con compromisos por un total de 295.000 toneladas al mes, es decir, “algo más del 10%” de su consumo de este combustible, para reducir la presión sobre los mercados, añadió la presidencia.

Estos suministros se canalizarán a través del grupo francés TotalEnergies, cuyo presidente y director ejecutivo, Patrick Pouyanné, acompaña a Emmanuel Macron en su gira por el Golfo, informa nuestra enviada especial Alice Froussard. Los compromisos de los Emiratos y de Baréin deberán concretarse en las próximas semanas.

Por su parte, Kuwait ha asumido “compromisos muy claros” de suministro de diésel y querosén a los territorios de ultramar del océano Índico -Mayotte y La Reunión- a través de Omán, evitando así el estrecho de Ormuz, donde el tráfico está alterado desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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¿Qué efecto tendrá en los precios?

También se mantienen conversaciones con los países de la región para “reducir los precios de los seguros marítimos, de modo que las compañías puedan sacar mayores cantidades” de hidrocarburos a través del estrecho a un menor costo, según el Elíseo.

“De este modo, reforzamos nuestra seguridad energética con estos compromisos a largo plazo de nuestros socios”, aseguró la Presidencia, sin precisar el impacto previsto en los precios en las estaciones de servicio.

Junto con las reservas estratégicas ya liberadas en Francia, esto tendrá un “efecto en los precios que, por el momento, no sabemos cuantificar”.

Evitar el estrecho de Ormuz a más largo plazo

Más allá de estos compromisos inmediatos, París pretende diversificar las rutas de abastecimiento para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz, donde los riesgos de seguridad complican la circulación de los buques y disparan los costos de transporte y de los seguros.

El objetivo es “poner en marcha las grandes obras que permitirán abrir nuevas vías de salida a los países productores de petróleo y gas de la región”, según la presidencia francesa. Se trataría, en particular, de desarrollar infraestructuras que permitan transportar los hidrocarburos hacia el océano Índico o el Mediterráneo, evitando el estrecho de Ormuz. Una conexión entre Arabia Saudita y Egipto figura entre las opciones que se estudian.

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