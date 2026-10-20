Con Nafi Alibert, la corresponsal de RFI en Canadá, y agencias

Según proyecciones publicadas por la emisora pública CBC y la emisora privada CTV, el apoyo a permanecer en Canadá obtuvo más del 76% de los votos, frente a alrededor del 23% de los separatistas. El resultado de las elecciones está en línea con las encuestas, que situaban el apoyo a la secesión en menos del 25%.

Un debate seguido de cerca por Estados Unidos

El resultado es una victoria para el primer ministro canadiense Mark Carney, que creció en Alberta y la semana pasada recorrió la provincia para llamar a los partidarios de la unidad canadiense a movilizarse. El martes por la mañana, elogió la "elección clara" de "unidad" hecha por esta provincia de cinco millones de habitantes. "Canadá es un país mucho más grande que la suma de sus partes", Alberta y Canadá avanzarán "juntos, con renovada determinación y gran ambición", añadió.

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Marginal hasta hace unos años, el movimiento separatista de Alberta se ha convertido en un actor central en el debate político en Canadá, despertando el interés de la administración Trump y sus aliados. El secretario del Tesoro, Scott Besset, describió Alberta como un "socio natural" para Estados Unidos a principios de este año, mientras que los separatistas fueron recibidos en el Departamento de Estado. El multimillonario Elon Musk se pronunció a favor de la secesión de la provincia a principios de octubre.

Una consulta que revela la ambigüedad del autonomismo de Alberta

Pero si no quieren salir de Canadá, los votantes están mucho más divididos sobre los poderes que su provincia debería ejercer. Porque además de esta pregunta sobre independencia que acaparaba la atención, había otras nueve: sobre inmigración, acceso a servicios públicos o nombramiento de jueces.

Temas diferentes, pero con el mismo hilo conductor: dar a la provincia más poderes frente a Ottawa. Este es el proyecto defendido por la primera ministra conservadora de Alberta, Danielle Smith: no abandonar Canadá, sino obtener más libertad para gobernar la provincia. Y en estas propuestas, los primeros resultados son mucho más ajustados.

El líder de la oposición socialdemócrata, Naheed Nenshi, que pedía rechazar todas las propuestas, denuncia una campaña que ha provocado divisiones. "Votamos para oponernos a este tema del referéndum que se usa para hacer de los inmigrantes chivos expiatorios. Votamos en contra de convertir a Ottawa en chivo expiatorio. Y votamos por más cooperación y por un mejor referéndum", dijo.

Tendremos que esperar los resultados finales, en los próximos días, para saber qué apoyo podrá reclamar Danielle Smith frente a Ottawa.

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