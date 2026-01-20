Ventaja o inconveniente, Emmanuel Macron hablará este martes 20 de enero por la tarde en el Foro de Davos antes que Donald Trump, cuyo discurso está previsto para el día siguiente. Pero la intervención del jefe de Estado francés no será menos esperada en un momento en que Europa prepara su respuesta a los intentos de intimidación de Estados Unidos, que quiere anexionar Groenlandia.

Los europeos se encuentran en un momento decisivo. El tono del discurso de Emmanuel Macron dará una señal del nivel de su determinación para liderar la resistencia contra Donald Trump, quien ahora ha entablado un pulso en el terreno económico y no ha dudado recientemente en burlarse públicamente de la debilidad del presidente francés en las negociaciones comerciales.

En el Elíseo se insiste en la voluntad del jefe de Estado de encontrar un “método para evitar que los países se lancen a guerras en las que la coacción económica es la regla del juego”. Un mensaje que Donald Trump, que solo ve el mundo a través de los “acuerdos”, no quiere oír.

No hay ninguna reunión prevista oficialmente

El entorno de Emmanuel Macron no menciona “en este momento” ninguna reunión con el presidente estadounidense en Davos. Si los dos jefes de Estado no se vieran en Suiza, ello revelaría la profundidad de la crisis.

Macron propuso en un "mensaje privado" a Trump celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, a la que podría invitar, "al margen" de la reunión, "a los rusos".

Trump publicó en su red Truth Social el mensaje de Macron, en el que el mandatario francés también propone invitar a los ucranianos, a los daneses – para abordar la cuestión de Groenlandia – y a los sirios.

El mensaje fue autentificado el martes por el entorno del presidente francés.

"Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia", dice el presidente francés en su mensaje.

Trump quiere que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, una isla ártica estratégicamente situada, alegando motivos de "seguridad nacional", pues de no hacerlo, asegura, será controlada por China o Rusia.

"Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde, después de Davos", en Suiza, e "invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen de la reunión", añadió Macron en su mensaje.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz ha afirmado que quiere reunirse allí con el presidente estadounidense, diciendo que quiere “evitar una escalada arancelaria”.

“Las amenazas arancelarias entre aliados son inaceptables; debilitan nuestra relación transatlántica y, en el peor de los casos, pueden conducir a un círculo vicioso”, advirtió por su parte el presidente finlandés, Alexander Stubb. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre un posible uso de la fuerza por parte de los estadounidenses, aseguró: “No creo que los estadounidenses tomen el control militar de Groenlandia”.

Entre los demás líderes que se espera que acudan el martes a Davos se encuentra el primer ministro canadiense, Mark Carney, que busca reducir la dependencia de su país respecto a Estados Unidos y recientemente ha firmado una nueva alianza con Pekín.

