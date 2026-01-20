Con Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal en Tel Aviv

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por conmemorar un año desde que regresó al cargo. “Felicitaciones al presidente @realDonaldTrump y a los Estados Unidos de América por un increíble primer año de un segundo mandato. Un año como ningún otro”, escribió en X.

¿Netanyahu dominado?

Netanyahu y Trump se han reunido cara a cara seis veces desde que el mandatario estadounidense comenzó su segundo mandato. Y nunca antes hubo un primer ministro israelí tan dominado por un presidente estadounidense, como Netanyahu es controlado por Trump, estima nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.

Trump pagó a Netanyahu con la moneda que éste más quiere, interfiriendo ante el presidente de Israel para que le otorgue un indulto que lo libere de los cargos en su contra. Por otra parte, empuja a Netanyahu a aceptar una fuerza de intervención en Gaza que incluye a Catar, Turquía y la Autoridad Autónoma Palestina, tres entidades que no despojarán a Hamás de sus armas, contrariamente a la victoria total que Netanyahu prometió a los israelíes.

Cambiar la faz del Medio Oriente

En 2020 concretó los Acuerdos de Abraham, acercando a Israel a la Unión de Emiratos Árabes, Bahréin, Sudán y Marruecos. Ahora, Donald Trump tratará de lograr la normalización entre Israel y Arabia Saudita, paso que cambiaría la faz del Medio Oriente y podría finalmente hacerle acreedor al Premio Nobel de la Paz.

Después de la caída del tirano sirio Bashar al-Asad, Donald Trump recibió a su sucesor, el ex yihadista Ahmed al-Sharaa con los brazos abiertos, alejando de Siria a Rusia y a Irán.

Además, en su reciente gira por la región, el mandatario visitó y catalogó de grandes amigos a los líderes autoritarios de varios países árabes, como el saudita Mohamed bin Salman y el catarí Mohamed Al-Thani, quiénes harán inversiones multimillonarias en la economía estadounidense.

