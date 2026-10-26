El presidente Emmanuel Macron afirmó el lunes en Marsella que “las redes sociales dañan nuestras democracias”, y las describió como “instrumentos de movilización de lo peor”, especialmente el 17 de octubre, ya que crean “una forma de desconexión con la realidad de la violencia”

“Se utilizaron, especialmente el 17, para atraer a jóvenes y adultos a los lugares donde se cometían delitos, ataques y saqueos”, afirmó el jefe de Estado, quien describió “hoy una gran confusión, una especie de excitación permanente que se está generando, una fascinación por la violencia”.

Por otro lado, Macron reconoció que los hechos de violencia que marcaron las del 17 de octubre no habían sido “previstos”.

“El 17 de octubre no se había previsto que tantas fuerzas de ultraizquierda se movilizaran desde muy temprano por la mañana, de una manera muy atípica, no de forma oportunista al final de las marchas, sino desde muy temprano por la mañana”, explicó el presidente de la República al responder preguntas de los periodistas durante una visita a la sede de la alcaldía de Marsella, que aquel día fue ocupada brevemente y vandalizada.

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“No habíamos previsto que a eso se sumara (…) también la delincuencia”. Por eso, añadió, “el despliegue policial no tenía la magnitud adecuada”.

Macron afirmó que, de ahora en adelante, los recorridos de las manifestaciones se mantendrían fuera de los centros urbanos, como ocurrió el sábado en París, para proteger “los comercios” y “los edificios públicos”.

"Lo que viene"

Tras llamar a “preparar ahora lo que viene”, con “humildad y concentración”, también mencionó la “jornada de movilización nacional que convoca a todos los sindicatos” del 5 de noviembre “y también los demás sábados”.

“Sin embargo, no está escrito que deba repetirse la misma historia cada sábado”, señaló, expresando su deseo de que eso no ocurra, en referencia al prolongado movimiento de los chalecos amarillos, que dificultó durante meses su primer mandato de cinco años.

Por último, el presidente justificó su decisión de no haber recurrido al estado de emergencia tras la conmoción del 17 de octubre, aunque consideró que no era “algo prohibido ni un tabú” si “la situación llegara a deteriorarse”.

“Sostenemos la República y el orden público sin estado de emergencia”, declaró, al considerar que el origen de la crisis “no es comparable con lo que vivimos en el verano de 2023”, durante los disturbios urbanos que siguieron a la muerte del joven Nahel Merzouk.

“Actualmente se trata de una movilización social y política que tiene sus raíces, por un lado, en la movilización de los estudiantes de secundaria y, por otro, en el alto costo de vida”, reconoció el presidente, quien dejó en manos de su gobierno los anuncios, en particular los destinados a los estudiantes de secundaria el lunes.

“Sin duda”, respondió, no obstante, cuando le preguntaron si la respuesta a este movimiento, iniciado el 17 de septiembre, había llegado tarde.

(Con agencias)

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