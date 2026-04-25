Los palestinos de Cisjordania y una zona central de Gaza comenzaron a votar este sábado para elegir a sus alcaldes y concejales, en los primeros comicios desde el inicio de la guerra, caracterizados por el desánimo y un panorama político reducido. Cerca de 1,5 millones de personas están registradas para sufragar en estas municipales en Cisjordania, ocupada por Israel, así como 70.000 en la zona gazatí de Deir al Balah, según la Comisión Electoral Central con sede en Ramala.

Para estos comicios, la mayoría de las listas de candidatos están alineadas con el partido Fatah, nacionalista, laico y liderado por el presidente Mahmud Abás, o se presentan como independientes.

No hay agrupaciones afiliadas al movimiento islamista Hamás, el archirrival de Fatah, que controla casi la mitad de la franja de Gaza y cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la guerra.

En la mayoría de las ciudades, las candidaturas respaldadas por Fatah se enfrentarán a listas independientes encabezadas por candidatos de facciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (marxista-leninista).

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En muchas ciudades, incluidas Nablus y Ramala, sede de la Autoridad Palestina, solo se presentó una lista, lo que significa que gana automáticamente sin necesidad de votación.El coordinador de la ONU, Ramiz Alakbarov, elogió a la comisión por organizar un "proceso creíble".

Gaza, bajo el control de Hamás desde 2007, celebrará su primera votación desde las elecciones legislativas de 2006, que ganó el movimiento islamista. Allí, la Autoridad Palestina liderada por Abás participa solo en los comicios de Deir al Balah "como un experimento" para poner a prueba su propio "éxito o fracaso, ya que no hay encuestas de opinión de posguerra", explicó a la AFP Jamal al Fadi, politólogo de la Universidad Al Azhar de El Cairo.

Abás, que ahora tiene 90 años y lleva más de 20 en el poder sin haber sido reelegido nunca, promete con frecuencia elecciones legislativas y presidenciales que nunca se han celebrado.

Se seleccionó Deir al Balah porque era uno de los únicos lugares de Gaza donde "la población se ha mantenido en su mayoría en el lugar y no ha sido desplazada" por más de dos años de guerra entre Hamás e Israel, dijo Fadi.

(Con AFP)

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