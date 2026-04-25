EE.UU. e Irán vuelven a las negociaciones en Islamabad. Según medios estatales de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo ya habían llegado el viernes a la capital pakistaní, mientras que la delgación estadounidense encabezada por Witkoff y Kushner viajan a Pakistán durante este sábado. La negociaciones siguen llenas de incertidumbre y signos contradictorios después de que Irán afirmara categóricamente que Araqchí no tiene previsto reunirse con los enviados de la Casa Blanca de forma directa. "No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán", afirmaron en la madrugada de este sábado las autoridades iraníes, cerrando de un portazo las especulaciones sobre un posible encuentro bilateral. No está claro si ciertos mensajes emitidos como éste van dirigidos para el consumo interno iraní y apaciguar a sus sectores más duros sin ceder un milímetro en su línea roja de eliminar el bloqueo naval.

Las retóricas iraníes y estadounidenses chocan abiertamente, con Washington queriendo transmitir que es Teherán quien ha cedido y con los iraníes negando por activa y pasiva esa posibilidad.

Sin embargo, también se han producido algunas señales que invitan al optimismo. Un funcionario pakistaní ha declarado a Al Jazeera que ahora existe una “alta probabilidad de que se produzca un avance” entre EEUU e Irán, tras días de escalada de riesgos y tensiones crecientes en el estrecho de Ormuz.

La reunión prevista para este sábado tendría que haberse producido el pasado martes, pero ninguna delegación terminó viajando a Islamabad, en medio del doble bloqueo de Ormuz que tiene estancado el avance de las conversaciones. Islamabad pretende ver frutos este mismo fin de semana gracias a su esfuerzo político.

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Pakistán, embarcada en una incesante labor de mediación, está transmitiendo incesantemente que la reunión puede ser inminente, y aún mantiene su capital bloqueada y bajo severas limitaciones de tránsito y seguridad.

De forma paralela, EE.UU continúa deteniendo buques mercantes y petroleros iraníes como parte del bloqueo naval que Trump ordenó mantener vigente pese a que es la principal línea roja de Irán para regresar a las negociaciones directas.

También impuso ayer mismo nuevas sanciones financieras al país persa, orientadas a atacar su comercio petrolero.

Las retóricas iraníes y estadounidenses chocan abiertamente, con Washington queriendo transmitir que es Teherán quien ha cedido y con los iraníes negando por activa y pasiva esa posibilidad

Mientras tanto, Estados Unidos tiene, por primera vez desde 2003, tres portaviones desplegados en Oriente Medio al mismo tiempo con motivo de su ofensiva en Irán y el bloqueo naval al país persa.

(Con AFP y Reuters)

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