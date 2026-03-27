Con Reuters y AFP

Los ministros de Asuntos Exteriores del grupo G7 pidieron este viernes que se detengan de inmediato los ataques contra civiles e infraestructuras civiles en la guerra de Irán. En una declaración conjunta acordada el segundo día de una reunión del G7 en Francia —país anfitrión de este año—, los ministros afirmaron que habían subrayado la importancia de minimizar el impacto del conflicto en los socios regionales, las poblaciones civiles y las infraestructuras críticas.

"Nos centramos en el valor de asociaciones diversas, coordinación e iniciativas de apoyo, incluyendo mitigar choques económicos globales como interrupciones en las cadenas de suministro económicas, energéticas, de fertilizantes y comerciales, que tienen impactos directos en nuestros ciudadanos", afirmaron en un comunicado visto por Reuters.

¿Qué estrategia estadounidense?

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Los aliados del G7 han instado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a aclarar la estrategia de la Casa Blanca respecto a Irán, casi un mes después del inicio de la guerra en Oriente Medio que está afectando gravemente a la economía global. Tras perderse el primer día de la reunión, Rubio llegó este viernes a la Abbaye des Vaux-de-Cernay, un antiguo monasterio.

Crecen especialmente las preocupaciones sobre las consecuencias de la casi parálisis del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo, y que ha provocado un fuerte aumento del precio de los hidrocarburos.

"En un momento en que vemos a Irán y Rusia trabajando extremadamente estrechamente, nosotros también debemos mantenernos aún más unidos", dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán Johann Wadephul. Para él, "obviamente, los dos conflictos, en Irán y Ucrania, están estrechamente vinculados".

"No hay absolutamente ningún desacuerdo"

Tras pedir a EEUU que aclarara su posición sobre la guerra, Wadephul afirmó este viernes que no existe ningún desacuerdo entre los socios: "Hemos debatido estas cuestiones muy a fondo, y no hay absolutamente ningún desacuerdo. No ha habido ni hay ninguna petición por parte de Estados Unidos, especialmente dirigida a nosotros, de realizar una contribución militar antes del fin de las hostilidades". Alemania también instó a Irán a entablar "negociaciones serias" con Estados Unidos.

Hasta ahora, los aliados del G7 de Washington han dejado claro que no quieren participar en este conflicto regional. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, volvió a defender el "enfoque defensivo" y pidió "una resolución rápida" para restaurar la estabilidad regional. "Francamente, Irán no debería poder tomar de rehén a la economía mundial mediante un estrecho por el que pasan las rutas marítimas internacionales", dijo Cooper.

Además de Oriente Medio, los ministros europeo y canadiense renovaron su firme apoyo a Ucrania en presencia del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrii Sybiha. Al término de una sesión dedicada a Ucrania, Marco Rubio reiteró en un mensaje en X que el presidente Trump se había "comprometido a lograr un alto el fuego y un acuerdo negociado lo antes posible sobre la guerra entre Rusia y Ucrania".

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