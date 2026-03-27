El Gobierno argentino celebró este viernes la decisión de una Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó este viernes la sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF.

El 8 de septiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar las indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la noticia en su cuenta de X: "*GANAMOS EL JUICIO DE YPF* La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible", dijo el mandatario.

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En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.

Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4% del capital de YPF.

En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.

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