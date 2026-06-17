En mayo pasado, un episodio de calor excepcionalmente precoz azotó Francia. Este evento meteorológico extremo, cada vez más frecuente en Europa debido al calentamiento global, coincidió también con una oleada de mensajes climatoescépticos en las redes sociales. Cuando los presentadores del tiempo indicaron que las temperaturas estaban 15 grados por encima de lo normal, recibieron amenazas, insultos y fueron acusados de ser alarmistas. En redes sociales circularon numerosos mensajes agresivos contra los periodistas presentadores del tiempo, de parte de internautas molestos por el color rojo de los mapas de temperatura.

“Los periodistas especializados en meteorología y clima de BFMTV son blanco de una oleada de insultos y amenazas en las redes sociales, procedentes de usuarios escépticos sobre el cambio climático”, declaró la SDJ, organización de defensa de la ética periodística, del canal privado BFM. La SDJ aclaró entonces que “la elección del color de los mapas se realiza en función de las medias estacionales, establecidas por Météo France y basadas en hechos científicos que gozan de consenso”.

Según los modelos científicos sobre el cambio climático, las olas de calor solo ocurrían una vez cada 5 años en promedio. Pero desde el año 2000, la frecuencia aumentó y el país enfrenta al menos una ola de calor por año, mientras que la frecuencia de estos eventos se duplicará de aquí a 30 años.

Desde el canal público France2, Sébastien Thomas presenta un noticiero que mezcla información meteorológica y datos climáticos. Un formato estrenado en 2023 para reforzar la cobertura del cambio climático en el canal. El periodista observa también que informar sobre el cambio climático suscita comentarios escépticos y agresivos de forma permanente en las redes sociales. "Cuando hago entrevistas sobre temas de clima, ponemos extractos en las redes sociales. En X, el 97% de los comentarios son mensajes de odio, agresivos, o insultos que demuestran un rechazo absoluto a la ciencia", dijo Thomas a RFI.

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El periodista precisa que muchos de estos comentarios provienen de bots “programados desde potencias extranjeras”.

Acoso contra la agencia meteorológica española

En el vecino país, España, el profesor de comunicación y especialista en redes sociales Sergio Arce, de la Universidad Internacional de la Rioja, observó el mismo fenómeno. En 2022 y 2023 estudió cientos de miles de mensajes climatoescépticos contra científicos de la Agencia Estatal de Meteorología de España, la AEMET. Unos mensajes que “van por un lado en negar el cambio climático” o que defienden tesis conspiracionistas. “Se habla, por ejemplo de los chemstrails, el humo de los aviones que cambiaría el clima”.

Según Arce, lo que buscan estos mensajes de odio es desestabilizar mediante mecanismos de desestabilización. En realidad, los mensajes no se dirigen a los meteorólogos en particular, sino “lo que representan: gente confiable. Y se destruye la confianza en las instituciones, la gente será más susceptible a cualquier otra idea.”.

Estas estrategias online “suelen estar ligadas a opiniones de extrema derecha y de otras corrientes también, incluso con falsa bandera”, pero que muchas veces provienen de países extranjeros a través de granjas de trolls, de bots informáticos y ahora potenciados por herramientas de inteligencia artificial. “Durante la pandemia de Covid-19, encontramos medio millón de mensajes diarios en español, desde teorías de la conspiración hasta temas de meteorología”, recuerda el académico.

Si bien en Europa muchos mensajes climatoescépticos proviene de campañas orquestadas desde el extranjero para desestabilizar la opinión pública, en Estados Unidos la negación del cambio climático o de su origen humano proviene de la derecha radical, observa Chris Gloninger, cuyo caso es aún más extremo. "Recibí muchos mensajes que me acusaban de politizar los pronósticos del tiempo, decían que tenía una agenda progresista. Todo cambió cuando recibí amenazas de muerte de un individuo que me escribía por correo cada dos días”, contó Gloninger a RFI.

Estas amenazas marcaron el final de la carrera de este meteorólogo quien presentaba las noticias del tiempo y del clima en un canal de Iowa. El autor de las amenazas fue procesado y condenado a una multa, pero la dirección del canal pidió a Gloninger reducir su cobertura de los temas climáticos. “La derecha politizó la ciencia”, lamenta el científico, en entrevista con RFI. En 2023, el experiodista decidió finalmente renunciar a su puesto y trabaja ahora como consultor en temas ambientales para alcaldías.

Con información de Lucile Gimberg.

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