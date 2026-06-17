En la ruidosa Bogotá, la capital colombiana que reúne a unos ocho millones de habitantes, varias personas expresan incertidumbre de cara a los comicios del domingo, especialmente por el tema de la inseguridad. El país se ha visto sacudido por una fuerte ola de violencia que no solo afecta al campo, con ataques de grupos armados, sino también a las ciudades, con el aumento de la delincuencia común.

Norma, vendedora ambulante en el parque de Lourdes, cerca del centro de la ciudad, asegura que la presencia policial ha aumentado en los últimos meses. "Por aquí en el parque de Lourdes robaban seguido a la gente, pero ya como que está más calmado".

Manuel trabaja en un banco y no comparte esa visión. Según él, el responsable de la situación es el gobierno de izquierda saliente, cuyo partido apoya a Cepeda.

"Esto está súper peligroso. Hay mucha inseguridad. Creo que desde hace como cuatro años se incrementó el tema en Bogotá. Antes no era así, ¿sabes? Yo creo que esto ocurre porque el gobierno no apoya a las alcaldías locales, no les da la capacidad policial que necesitan. Y también, obviamente, porque las autoridades son muy benevolentes a la hora de castigar a los delincuentes. Eso hace que haya mucha más delincuencia", sostiene.

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A unas calles, Camilo, un estudiante de 20 años, reconoce la necesidad de actuar contra la violencia, pero desde una perspectiva social.

"El candidato Abelardo de la Espriella promueve mucho la seguridad, pero una seguridad inmediata. Y esa seguridad inmediata puede llevar, no sé si recuerdan, a casos como los 'falsos positivos' en la época de Álvaro Uribe [ejecuciones extrajudiciales de civiles, asesinados por el Ejército y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, que ocurrieron masivamente durante la presidencia Uribe entre 2002 y 2008]. En Bogotá podría pasar algo así, que de la Espriella quiera resultados ya, pero sin que existan la infraestructura ni los medios para lograrlos. Iván Cepeda, en cambio, propone una seguridad basada en oportunidades: más universidades, para que la gente no robe sino que vaya a estudiar".

Tanto el candidato de izquierda, Cepeda, como el de ultraderecha, de la Espriella, coinciden en la necesidad de enfrentar la violencia que azota al país, pero difieren en las fórmulas. De la Espriella apuesta por la mano dura y el fortalecimiento de las fuerzas del orden; Cepeda, por mejorar las oportunidades, especialmente para los jóvenes.

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