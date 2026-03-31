Por Adriana Brandão

La foto de Céline Dion aparece en la portada de los principales periódicos franceses de este martes. La cantante canadiense eligió París para anunciar su regreso a los escenarios, tras seis años alejada del público por motivos de salud.

El anuncio se hizo el lunes por la noche, en un video proyectado en la Torre Eiffel. El evento reunió a cientos de fans y fue retransmitido en directo por la televisión francesa.

Así concluyó el suspenso, y la revelación se hizo con gran pompa: hubo una cuenta atrás, un espectáculo de luces en la Torre Eiffel y la banda sonora de la versión de la cantante de “Hymne à l’amour”, de Édith Piaf, canción que marcó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024.

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El evento tuvo lugar tras una campaña de comunicación calculada al milímetro. Durante varios días, se repartieron por la ciudad carteles blancos con fragmentos de canciones emblemáticas de Céline Dion. “Céline Dion está lista para conquistar París” es el titular de portada del diario Le Parisien. Por su parte, Le Figaro destaca: “El fenómeno Céline Dion contagia a París”.

“Feliz cumpleaños a mí misma”, destaca Libération, recordando que la artista eligió el día de su 58.º cumpleaños para anunciar oficialmente los diez conciertos que ofrecerá en el Arena La Défense, en septiembre y octubre. Emocionada, afirmó que este año recibirá “el mejor regalo de su vida”. “Tendré la suerte de verlos y de poder cantar para ustedes”, dijo la canadiense en el video, también difundido en Instagram.

Dion aseguró que su salud ha mejorado. “Estoy feliz, bien y fuerte. Canto mucho, incluso bailo un poco”: afirmó la artista, que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable. Tuvo que interrumpir su última gira en 2020, primero por la pandemia y luego por problemas de salud.

En el mensaje, volvió a demostrar su resiliencia: “En estos últimos años, no ha habido un solo día en el que no haya sentido sus oraciones, su apoyo y, por supuesto, su amor, incluso en los momentos más difíciles”. Ganadora de cinco premios Grammy, Céline Dion ha pospuesto en varias ocasiones su regreso a los escenarios, inicialmente previsto para 2025.

Aun así, algunos fans que esperaban el anuncio frente a la Torre Eiffel se quedaron decepcionados, según informa Le Parisien. Céline Dion solo apareció en el video y no cantó ninguna canción. Aun así, muchos afirman estar dispuestos a pagar hasta 1.500 € por una entrada. Las inscripciones para el sorteo que determinará quién tendrá derecho a comprar las entradas ya han comenzado en la página web de la artista y continuarán hasta el 2 de abril. Solo los ganadores del sorteo podrán adquirir las entradas. La taquilla abre el 9 de abril.

Céline Dion actuará entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, con dos actuaciones por semana. El repertorio incluirá “los mayores éxitos en francés e inglés” de la cantante.

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