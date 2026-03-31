Por Nicolas Feldmann

Para entender este aumento, hay que fijarse en los componentes internos de la PS5. En el corazón de la consola se encuentran los chips de memoria, indispensables para el funcionamiento de los videojuegos: permiten mejorar los gráficos, garantizar la fluidez y almacenar datos.

Sin embargo, estos chips tan sofisticados solo los fabrican unas pocas empresas en todo el mundo. Su fabricación sigue estando limitada, lo que restringe los volúmenes disponibles en el mercado.

Y cuando Sony necesita chips para su PS5, se enfrenta a competidores dispuestos a pagar más: Google, Amazon o Microsoft.

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La mitad de los chips de memoria acaparados por la IA

Los chips de memoria son, en efecto, esenciales para el funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial de los centros de datos. Hoy en día, estos usos representarían casi la mitad de la producción mundial. El resultado: fabricantes como Sony se enfrentan a dificultades de suministro.

En este contexto de demanda superior a la oferta, los precios se disparan. A finales de 2025, el coste de estos componentes ya se ha disparado un 50 %, una tendencia que continúa.

“Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal” en el mundo “a partir del 2 de abril", señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation. La versión digital de la PS5 costará 100 euros más en Europa y se comercializará a 599,99 euros. En Estados Unidos, la subida es de entre 100 y 150 dólares, y de 90 libras esterlinas en el Reino Unido. En menos de un año, es la segunda vez que el grupo sube el precio de su consola.

Una subida de precios que trasciende el sector de los videojuegos

Estas tensiones no solo afectan a Sony, sino también a sus competidores en el sector de los videojuegos, como Microsoft o Nintendo, aunque, en términos más generales, toda la industria electrónica se ve concernida, incluidos los fabricantes de smartphones y ordenadores. Algunos ya anuncian subidas de precios de entre el 20 % y el 30 %, mientras que otros reducen el rendimiento de sus dispositivos para limitar los costes.

Las consecuencias empiezan a notarse en las ventas, con una caída prevista del 9 % para el mercado de las consolas y del 5 % para el de los smartphones este año.

A esto se suman los riesgos geopolíticos. Los chips dependen de materiales críticos como el helio o el aluminio, parte de los cuales proceden de Oriente Medio. Las perturbaciones en torno al estrecho de Ormuz complican su transporte. Si estas tensiones persisten, toda la cadena de producción electrónica podría verse afectada, lo que provocaría un aumento de los precios para los consumidores.

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