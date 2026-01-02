El año pasado, 41.472 migrantes emprendieron la peligrosa travesía del Canal de la Mancha desde Francia, la segunda cifra más alta después del récord de 45.774 registrado en 2022, según datos del Ministerio del Interior británico.

Estas travesías provocan numerosos naufragios. Al menos 29 migrantes murieron en el mar durante el año pasado, según un recuento realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales francesas y británicas.

El aumento en el número de llegadas es una mala noticia para el gobierno del primer ministro Keir Starmer, que asumió el cargo en julio de 2024 y enfrenta el ascenso del partido antiinmigración Reform UK, liderado por Nigel Farage.

Un portavoz del ministerio de Interior ha dicho que estas cifras son “vergonzosas”, pero que esperan que las medidas adoptadas por el primer ministro Stamer van a surtir efecto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Acabar con la llegada masiva de indocumentados procedentes de Francia fue una de sus principales promesas electorales. En cuanto asumió el poder Starmer canceló el plan Ruanda de Boris Johnson y creó un nuevo cuerpo de élite con poderes similares a los de la lucha antiterrorista para interceptar redes de tráfico de personas.

También estableció nuevos delitos penales bajo una nueva ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración aprobada el mes pasado con penas de 14 años para los que suministren botes y llegó a un acuerdo histórico con Francia para intercambiar a personas indocumentadas por personas documentadas.

La extrema derecha de Farage crece

Starmer ha endurecido las condiciones para pedir la residencia permanente para refugiados y ha retirado ayudas sociales. Pero nada de esto, visiblemente, ha funcionado. La consecuencia es que todo esto ha lastrado la reputación de su gestión mientras el partido de extrema derecha de Nigel Farage sigue ganando adeptos y ya es el principal partido británico.

Las llegadas en pequeñas embarcaciones, que comenzaron a contabilizarse en 2018 (entonces eran menos de 300), alcanzaron un pico en 2022, antes de disminuir en 2023 y volver a aumentar en 2024 (36.816).

Las personas que realizan estas travesías son, en casi tres cuartas partes, hombres mayores de 18 años. Sus principales países de origen son Eritrea, Afganistán, Irán, Sudán y Somalia, según datos del Ministerio del Interior británico correspondientes al período octubre 2024-septiembre 2025.

Desde 2018, el 95 % de estas personas solicita asilo, que se concede en dos tercios de los casos.

El gobierno está bajo presión tras un verano marcado por manifestaciones frente a hoteles que alojan solicitantes de asilo. Y en septiembre, el activista de extrema derecha Tommy Robinson organizó en Londres una manifestación sin precedentes, que reunió hasta 150.000 personas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más