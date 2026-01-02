Por Ivonne Sánchez

GOOS, por sus siglas en inglés,Global Ocean Observing System, es el sistema mundial de observación de los océanos.

Dirigido por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, está copatrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (ISC).

Observar los océanos es fundamental, ya que el océano regula el clima y es en los océanos donde se produce la mayor parte del oxígeno que respiramos, gracias al plancton. Escuche aquí la entrevista completa con el Capitán de corbeta Matías Sifón de la Armada de Chile:

El capitán de corbeta Matías Sifón, es el jefe del departamento de Oceanografía del Servicio Hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, (SHOA). El forma parte de esta red global de observación de los océanos, el GOOS.

