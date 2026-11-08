El papa León XIV denunció este sábado la muerte violenta de niños al visitar Casavalle, un barrio humilde de Montevideo y el más inseguro de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.
León XIV llegó en coche al barrio, caminó por sus peligrosas calles y saludó a fieles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por Sudamérica apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.
"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo el jefe de 1.400 millones de católicos desde un escenario instalado al aire libre.
"No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos", sostuvo.
"Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles".
Cuatro de cada 10 niños uruguayos viven hoy en la pobreza, según UNICEF.
Una tasa de violencia cuatro veces superior a la media nacional
"Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida", sentenció León XIV, que bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.
La tasa de homicidios en Casavalle y sus barrios aledaños es de 41,7 cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, cuatro veces más que la nacional, sobre todo debido a batallas entre bandas armadas del narcotráfico.
La violencia se ha disparado en los últimos años en Uruguay, que adquirió un nuevo rol en el tránsito de cocaína hacia el norte y era considerada tradicionalmente una de las naciones más seguras y prósperas de la región. (AFP)
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