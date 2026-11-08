Un portavoz de la policía de Polonia, aseguró que el hombre Michal O., de 24 años y de nacionalidad polaca abrió fuego indiscriminadamente contra los transeúntes después de irrumpir, alrededor de las 15:00 horas, en la gran plaza del casco antiguo de Cracovia, muy concurrida en este día de fin de semana.

Como consecuencia murieron seis personas, según el Ministerio del Interior, y 14 se encuentran hospitalizadas. Entre ellas hay cinco ciudadanos extranjeros de nacionalidad austriaca, alemana, portuguesa, rusa y británica.

Entre los heridos, un agente de policía "sufre una herida de bala", mientras que otro se encuentra en estado "muy grave" después de haber recibido tres disparos del atacante.

Un investigador forense toma fotografías junto al vehículo que, según se sospecha, utilizó el autor de los disparos que tuvo lugar el sábado 7 de noviembre de 2026 en la plaza del mercado de Cracovia (Polonia) y que, según las autoridades, se saldó con seis muertos y 14 heridos. (Foto AP/Beata Zawrzel)

El atacante iba vestido de militar

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El agresor se acercó en coche a este barrio, que es la zona más turística de Cracovia, y abrió fuego desde su vehículo. Alcanzó una de las líneas de tranvía e hizo estallar los cristales de la cabina del tranvía, aunque ningún pasajero resultó herido. Después se dirigió hacia la plaza del Mercado, donde esta vez disparó en ráfagas contra la multitud, según relata el corresponsal de RFI en Polonia, Adrien Sarlat.

El individuo resultó herido por las fuerzas del orden y posteriormente trasladado al hospital.

Originario del sureste del país, el atacante llevaba el rostro cubierto, un chaleco antibalas y ropa militar. Sus motivaciones todavía se desconocen.

Unas imágenes grabadas por aficionados y difundidas en las redes sociales muestran a un policía disparando varias veces y a muy corta distancia contra un hombre vestido con ropa militar, enmascarado, con casco y armado con un fusil semiautomático AR-15.

Durante una rueda de prensa celebrada en Cracovia este sábado por noche, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, ofreció un breve perfil del atacante. "Todo parece indicar que tenía opiniones muy, muy radicales", declaró agregando que "todo apunta a que estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", aunque todavía se está investigando.

La policía encontró otras armas y una gran cantidad de munición en el coche del sospechoso, según declaró Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, al canal de noticias TVN24.

Personal equipado con equipo de protección individual (EPI) frente a un bloque de pisos donde se encuentra la vivienda del autor de un tiroteo en el que murieron varias personas en la ciudad de Cracovia, al sur del país, en Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, el 7 de noviembre de 2026.

La policía encuentra tres cadáveres en la casa del sospechoso

El primer ministro polaco, Donald Tusk, siguió de cerca durante toda la jornada las informaciones relacionadas con este «trágico tiroteo». Durante el día emprendió viaje hacia Cracovia.

Por la noche, compareció ante la prensa. El jefe del Gobierno, Donald Tusk, viajó ests sábado a Cracovia desde done ofreció una rueda de prensa en la que calificó el tiroteo como un acto de "terrorismo".

"En Polonia no habíamos tenido casos de terrorismo tan radicales, porque así es como debemos denominar este horrible atentado contra la vida de las personas aquí, en Cracovia", declaró.

Tusk también anunció que se habían encontrado tres cadáveres en el domicilio del sospechoso: "dos mujeres y un hombre". Según el primer ministro, probablemente se trataría de personas "cercanas" al sospechoso. Las primeras informaciones no oficiales apuntan a que los cuerpos serían los de sus padres y su hermana.

Polonia observará dos días de luto nacional, el domingo y el lunes. Sin duda, todos juntos atravesaremos estos momentos difíciles durante estos dos días", insistió Donald Tusk.

A primera hora del día, el presidente polaco, Karol Nawrocki, había expresado su "inmensa preocupación" y recordado que "la seguridad de los polacos es una prioridad absoluta".

En la red social X, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dirigió un mensaje al país afectado por esta "tragedia".

"En este momento de duelo, Polonia no está sola", aseguró, añadiendo que las "repercusiones" de este acontecimiento "se harán sentir mucho más allá de las fronteras" polacas. (con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más