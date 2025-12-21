Con AFP

Representantes de Ucrania, Europa y Rusia, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores, se encuentran en Miami para hablar del tema.

Conversaciones "constructivas"

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

"Las conversaciones se están llevando a cabo constructivamente", dijo el emisario ruso Kirill Dmitriev, según medios estatales de Rusia. "Empezaron y continúan hoy, y también van a seguir mañana", agregó.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido como favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev. Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según Zelenski implica concesiones territoriales a cambio de garantías de seguridad.

Zelenski apuesta por Estados Unidos

Volodimir Zelenski consideró este sábado que "Estados Unidos debe dejar claro que, si no hay vía diplomática, habrá presión total". "Putin no siente todavía el tipo de presión que debería existir", dijo el presidente ucraniano, que también expresó la necesidad de más armas para su país y de sanciones para toda la economía rusa.

Zelenski afirmó que creía que solo Estados Unidos era capaz de persuadir a Rusia para que ponga fin a la guerra: "Creo que esa fuerza existe en Estados Unidos y en el presidente Trump. Y creo que no deberíamos buscar alternativas a Estados Unidos", declaró Zelenski a la prensa en Kiev.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió antes que, pese a los esfuerzos de su administración, Washington no pretende imponer la paz. "No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", apostilló Rubio.

El Kremlin desmintió este domingo la preparación de una reunión trilateral con Kiev y Washington. "Por el momento, nadie ha hablado seriamente de esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando", declaró a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por las agencias de noticias rusas.

El Kremlin abre la puerta a una conversación con Macron

Por otra parte, el portavoz gubernamental ruso, Dmitry Peskov, afirmó en una entrevista publicada el domingo que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaría dispuesto a conversar con su par francés, Emmanuel Macron, sobre la guerra en Ucrania.

Putin "expresó su disposición de dialogar con Macron", declaró Peskov a la agencia noticiosa estatal RIA Novisti. "Por lo tanto, si hay voluntad política mutua, entonces esto solo podrá ser evaluado positivamente", agregó.

Macron declaró previamente que considera que Europa debe volver a contactar a Putin para abordar el fin de la guerra. "Creo eso que nos interesa como europeos y ucranianos, encontrar el marco adecuado para volver a esta discusión" en las próximas semanas, manifestó el gobernante francés.

La fecha y el lugar de un eventual encuentro podrían definirse en las próximas semanas, dijo el Palacio del Elíseo desde París.

