Más de medio millón de personas, 518.611 en total, han sido desplazadas en Camboya tras dos semanas de mortales enfrentamientos fronterizos con Tailandia, informó el domingo el Gobierno camboyano.

Desplazados y muertos

"Al presente, más de medio millón de camboyanos, incluyendo mujeres y niños, sufren severas dificultades debido al desplazamiento forzado de sus casas y escuelas para huir de los proyectiles de artillería, cohetes y bombardeos aéreos de los aviones F-16 tailandeses", indicó el Ministerio del Interior.

Además, alrededor de 400.000 personas han sido desplazadas en Tailandia debido a estos enfrentamientos, según Bangkok. Los combates entre los dos vecinos del sudeste asiático reiniciaron este mes con tanques, drones y artillería, y han dejado al menos 22 muertos en Tailandia y 19 en Camboya, según las autoridades.

Llamados a un alto el fuego

El conflicto tiene su origen en una vieja disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial, así como una serie de templos antiguos situados a lo largo de la zona limítrofe.

Cada bando acusa al otro de instigar los enfrentamientos y de atacar civiles. Previamente, decenas de personas murieron en julio en cinco días de combates.

China, la Unión Europea, Estados Unidos, la ONU y Malasia, como presidente de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN), han llamado a un alto el fuego. Los cancilleres de la ASEAN se reunirán el lunes en Kuala Lumpur para discutir el conflicto.

