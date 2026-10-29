Según un comunicado de la BCE, Lagarde informó de su decisión al Consejo de Gobernadores de la institución monetaria, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este órgano, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la UE, es el encargado de nombrar a su sucesor de acuerdo con los tratados comunitarios.

En un mensaje en X, Costa agradeció el "profundo sentido del deber y de las responsabilidades" de la dirigente francesa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El anuncio de Christine Lagarde en X

También dijo que iba a empezar "sin demora" el proceso de sucesión en la institución, con sede en Fráncfort, "con miras a una decisión oportuna del Consejo Europeo".

Al dejar su cargo en febrero, Lagarde permite al presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, participar en la designación de su sustituto antes de las elecciones de abril de 2027, en las que los sondeos sitúan actualmente a la ultraderechista Marine Le Pen como favorita.

La exministra de Finanzas francesa asumió la dirección del BCE en noviembre de 2019, después de haber dirigido el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la institución europea atravesó una serie de crisis mayores, desde la pandemia de covid-19 hasta el alza vertiginosa de los precios de la energía provocada por la guerra en Ucrania.

Según el comunicado publicado por el organismo financiero, los miembros del Consejo de Gobernadores agradecieron calurosamente a Lagarde y le dedicaron una larga ovación tras el anuncio de su decisión.

Resta por ver cuál será el próximo paso de Lagarde, de 70 años, una figura conocida en las grandes organizaciones internacionales.

A finales de septiembre, la directora saliente del BCE descartó ser candidata a la presidencia francesa. No obstante, su nombre figura entre las personalidades que podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más