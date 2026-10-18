Colonos israelíes atacaron el sábado a una comitiva de diplomáticos europeos que visitaban Cisjordania ocupada y golpearon a un alcalde francés.

Según testigos, vehículos de las misiones diplomáticas de Francia, Bélgica y Polonia trasladaron a varios representantes europeos a Taybeh, una localidad de mayoría cristiana en Cisjordania, cuando colonos irrumpieron para impedir que agricultores palestinos recogieran aceitunas.

Los colonos israelíes han multiplicado en las últimas semanas los ataques para impedir la recolección anual de aceitunas en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Estos actos de violencia coinciden con una crispada campaña electoral antes de las elecciones generales del 27 de octubre en Israel, que se anuncian muy reñidas y en las que el primer ministro Benjamin Netanyahu busca cortejar el voto a la derecha, de partidarios de los asentamientos en Cisjordania ocupada.

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"La UE condena enérgicamente los últimos ataques de colonos violentos en Cisjordania, incluidos los dirigidos contra diplomáticos europeos", señaló el servicio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La UE también instó a una "plena rendición de cuentas, así como a la adopción de medidas efectivas para prevenir la continuación de los actos de violencia y el acoso violento contra los palestinos —incluso durante la actual temporada de cosecha de aceitunas— y contra los periodistas".

"Instamos a Israel a que respete plenamente el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, y a que ponga fin a la expansión de los asentamientos", concluyó la nota.

El sábado, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, "condenó enérgicamente estos graves actos de violencia" y los atribuyó a "alborotadores israelíes", aunque también reprochó a los consulados europeos involucrados no haber coordinado la visita con el ejército israelí.

Más tarde, la oficina del primer ministro Netanyahu denunció una campaña de "difamación" contra Israel y los colonos en Cisjordania.

El viernes, colonos hirieron gravemente a una fotógrafa estadounidense de The Washington Post que cubría la cosecha, mientras que la semana pasada un fotógrafo de AFP fue golpeado.

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