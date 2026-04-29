RFI: Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, dejarán el grupo liderado por Arabia Saudita y la alianza OPEP+ que también incluye a Rusia, a partir del 1° de mayo. ¿Qué cambios traerá esta decisión para los Emiratos Árabes Unidos?

El país ya no estará sujeto a cuotas de producción y podrá extraer tanto petróleo como desee, algo que no era posible siendo parte de la OPEP. Esto es una apuesta hacia el futuro, especialmente una vez que el estrecho de Ormuz sea reabierto, ya que actualmente la producción en la región está limitada por el cierre de esta vía de tránsito.

El objetivo del emirato de Abu Dabi es aumentar sus ingresos derivados del petróleo. Esta producción adicional se exportará a los mercados globales, dado que actualmente el país produce lo suficiente para su mercado interno. Los precios del petróleo deberían permanecer altos por un tiempo debido a la guerra en el Medio Oriente, y los Emiratos Árabes Unidos han decidido aprovechar este aumento en los próximos meses y años.

También hay que destacar que los Emiratos son el segundo miembro más importante de la OPEP, detrás de Arabia Saudita, debido al incremento en su capacidad de producción en los últimos años, lo que ha generado una rivalidad diplomática. En términos geopolíticos, ha habido numerosas desavenencias entre ambos países sobre situaciones en Libia, Sudán y Yemen, y esta salida de la OPEP no es una sorpresa total. La guerra en Irán ha actuado como catalizador.

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RFI: ¿Cuáles serán las consecuencias para la OPEP?

Este es un duro golpe para la OPEP, ya que los Emiratos Árabes Unidos son un actor muy importante en la organización. Esto debilitará la OPEP, haciendo que sus decisiones sobre el mercado petrolero tengan menos impacto en el futuro. Es también un asunto delicado desde el punto de vista diplomático para Arabia Saudita, ya que la verdadera potencia de Riad radica en su diplomacia del petróleo, y su influencia podría disminuir si los Emiratos toman decisiones que contradigan a la OPEP.

Esto ilustra aún más la rivalidad existente entre ambos países. Desde el inicio de la guerra en Irán, los Emiratos han sido el país más afectado por los ataques iraníes y han adoptado una posición más dura hacia Irán. Abu Dabi también firmó los Acuerdos de Abraham hace unos años, algo que no hicieron los saudíes. Por lo tanto, estamos presenciando una redistribución de cartas en el Medio Oriente, con una verdadera competencia entre estos dos países para obtener un papel clave en la región y el mundo en los próximos años.

RFI: ¿Representa esta salida de los Emiratos una victoria para Donald Trump, quien siempre ha tenido una visión crítica de la OPEP?

En cierto sentido, sí; pero por otro lado, no, porque Donald Trump tiene cercanía con muchas de las monarquías del Golfo Pérsico, ya sea Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Ver cómo se profundiza la brecha entre estos dos aliados puede ser problemático para la Casa Blanca.

Sin embargo, desde el punto de vista de los mercados petroleros, se podría considerar que si la OPEP se debilita en sus decisiones, esto puede ser favorable para Donald Trump. Estados Unidos es un gran productor de petróleo y siempre preferirán precios bajos para estimular la economía estadounidense. Por lo tanto, la capacidad de los Emiratos para aumentar su producción podría llevar a una disminución de los precios del petróleo, un escenario que apoya las afirmaciones del presidente estadounidense de que los precios de la gasolina bajarán rápidamente una vez que termine la guerra.

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