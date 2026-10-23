En Ecuador, la policía detuvo a la excandidata presidencial Luisa González, a cinco semanas de los comicios seccionales, por lo cual su arresto levanta sospechas de intereses electorales y políticos por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

Al respecto, conversamos en RFI con Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador.

"Sin duda, estamos en un contexto electoral. El 29 de noviembre próximo tenemos las elecciones de los Gobiernos seccionales, es decir, en las juntas patronales, municipios y prefecturas, donde ha habido muchos problemas. El propio partido de Luisa González fue suspendido. Luego hicieron una alianza política llamada "Amigo"; que corrió la misma suerte. Y Luisa González intentó participar como candidata a prefecta de la provincia de Manabí y tampoco la dejaron, de tal manera que ha habido durante todo este tiempo un problema bastante complicado en términos políticos vinculados al proceso electoral. Algunos sectores de la oposición están planteando que esta podría ser una válvula de escape a los problemas que está teniendo el Gobierno alrededor de la crisis eléctrica provocada por el efecto del niño y la criminalidad".

Ha habido alrededor de seis o siete candidatos a alcalde que también han sido perseguidos ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. – Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

González, investigada por presunto lavado de activos

Tras el arresto de Luisa González, su partido "Revolución Ciudadana" acusó fallas al debido proceso, y al respecto Fernando Carrión nos dijo lo siguiente:

"Pues algo de eso hay, porque no se conoce exactamente la causa. Se especula que puede ser el financiamiento de su campaña electoral a la presidencia de la República proveniente de recursos de Venezuela. No se conoce incluso si ya hay la presencia de algún abogado que la pueda defender; su derecho a la justicia es un derecho humano. Y no se sabía incluso a la cárcel a la que iba a ir. Ahora ya se conocen".

Persecución política

Fernando Carrión indicó que el caso de Luisa González no es el único que enfrenta la oposición en el Ecuador.

"Ha habido alrededor de seis o siete candidatos a alcalde que también han sido perseguidos. Los candidatos de Guayaquil, por ejemplo, la reelección del alcalde de Guayaquil no es posible porque está ahora preso. El alcalde de Cuenca fue ya destituido también. Y ahora, el día de ayer, la policía y la fiscalía y entraron en el municipio de Quito, donde está el alcalde Pavel Muñoz, que también es de la Revolución Ciudadana".

Finalmente, el académico Fernando Carrión afirmó que, si bien actualmente es difícil tener un contrapeso al poder en Ecuador, factores como el fenómeno de «El Niño» —que por cierto tendrá impacto en las urnas—, así como las crisis de inseguridad y de salud, definirán en gran parte el futuro político del país.

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