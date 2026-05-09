Tras un examen médico que se llevará a cabo a bordo del barco, primero desembarcarán los 14 españoles, "llevando mascarillas FFP2″, dijo la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez. Luego serán evacuados los demás, "por grupos de nacionalidad", agregó por su parte, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El gobierno español espera que la operación sea rápida. Una vez desembarcados, los extranjeros serán trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur, a unos diez minutos del puerto, para ser repatriados a sus respectivos países.

Hasta Tenerife se desplaza este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar con las autoridades españolas la evacuación de los cerca de 150 pasajeros y a parte de la tripulación.

"Llegué a España, donde me uniré a altos funcionarios del gobierno en una misión a Tenerife para supervisar el desembarco seguro de los pasajeros, los miembros de la tripulación y los expertos en salud del crucero MV Hondius", escribió en X el director general de la OMS quien se reúne previamente esta tarde en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El director de la OMS ha querido tranquilizar a la población de las Islas Canarias insistiendo en que "hasta el momento, el riesgo para la población canaria y a nivel global sigue siendo bajo".

El responsable reiteró que el riesgo para la población de las Islas Canarias y a nivel global sigue siendo bajo. "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una carta abierta dirigida a los habitantes de esa isla del archipiélago de las Canarias.

Miembros de la Guardia Civil española trabajan en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un mortal brote de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez

Seis casos confirmados de ocho sospechosos

Hasta ahora se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición del brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

"Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)", indicó la OMS en su último boletín epidemiológico. La OMS precisó que los otros dos casos se consideran "probables". La cepa andina del hantavirus es la única conocida transmisible de persona a persona.

La OMS informó que cuatro pacientes se encuentran actualmente hospitalizados: "uno en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, dos en distintos hospitales de los Países Bajos y otro en Zúrich, Suiza".

El origen del brote sigue siendo desconocido pero, según la ONU, el primer contagio tuvo lugar antes del inicio de la expedición el 1 de abril, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y el periodo de incubación de este virus andino oscila entre una y seis semanas.

Las autoridades provinciales de Tierra del Fuego en Argentina dijeron este viernes que "es prácticamente nula" la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius se haya contagiado en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco. (afp)

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