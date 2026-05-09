Ni la guerra en Oriente Medio ni la guerra comercial de 2025 con Estados Unidos han impedido que China registra números en auge en sus exportaciones en el último mes de abril. A pocos días de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump a Pekín, prevista el 14 y 15 de mayo, la venta de productos chinos al extranjero ha aumentado mucho más que lo que los expertos habían previsto.

El organismo que se ocupa de las aduanas informó este sábado que las exportaciones chinas, motor de la economía de la segunda potencia mundial, se han disparado en las últimas semanas aumentando un 14’1%, cuando un panel de economistas entrevistados por Bloomberg habían calculado un alza del 8,4%.

A su vez, las importaciones también han subido un 25,3% en este mismo periodo. Esto incluye Estados Unidos con el que China protagonizó el año pasado un pulso comercial iniciado por la guerra arancelaria de Donald Trump.

Los chinos exportaron a territorio estadounidense un 11,3%, un porcentaje que contrasta con la caída del 26,5% en marzo, en comparación a 2025 por a consecuencia de los aranceles estadounidenses.

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Trump quiere presionar a China por sus lazos económicos con Irán

El comercio y los desequilibrios en los intercambios de los que se beneficia China estarán en el centro de la cumbre en Pekín de la semana que viene. La guerra en Irán estará muy presente. Donald Trump amenazó a China con imponerle aranceles del 50% a sus productos si no dejaba de asistir militarmente a Irán.

China es un socio muy cercano de la república islámica y calificó de ilegal la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán que se inició el 28 de febrero. A su vez, también ha criticado el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán y los ataques a otros países del Golfo.

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