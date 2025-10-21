El caso sacuda al Reino Unido desde hace varios días. En sus memorias publicadas este 21 de octubre, Virginia Giuffre, una de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, acusa al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, de violarla varias veces cuando aún era menor de edad. Los primeros extractos del libro de la mujer estadounidense que se suicidó en abril pasado prometen nuevas turbulencias para la familia real.

La publicación de la biografía de Virginia Giuffre, llamada Nobody’s Girl (la chica de nadie), ha provocado una extraordinaria expectación, sobre todo después de que el príncipe Andrés renunciara a todos sus títulos nobiliarios por petición del rey el viernes, por el daño que podía causar en la reputación de la Casa Real británica.

Giuffre cuenta en el libro que fue forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe en tres ocasiones cuando era menor de edad, que una de ellas fue una orgía en la isla de Epstein con otras ocho mujeres y que días más tarde sufrió un aborto. Dice que “el príncipe creía que tener relaciones sexuales con ella era su derecho de nacimiento”.

El libro es un relato devastador de una niña abusada sexualmente por su padre desde los siete años que terminó siendo una esclava sexual de Epstein. Escribió la biografía junto con una periodista antes de suicidarse a los 41 años el pasado mes de abril.

El príncipe Andrés niega todas las alegaciones contra él, pero algunos cronistas reales dicen que esta es la mayor crisis de la monarquía británica desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Incluso piden que se le retire el título de príncipe y que se le expulse de la mansión real de 30 habitaciones donde vive y donde ha trascendido hoy que no ha pagado alquiler en dos décadas.

Con esta publicación, al menos una decena de parlamentarios están pidiendo despojarlo oficialmente de sus títulos reales. Solo el rey o el gobierno tienen el poder de sacarlo de su principado o ducado de York. Desde 2019, el príncipe Andrés se ha mantenido alejado de la familia real.

La policía de Londres también dijo que estaba investigando después de que un tabloide afirmara que Andrés le había pedido a su oficial de protección personal, pagado por el contribuyente, que encontrara algo para empañar la reputación de Virginia Giuffre, y por lo tanto la credibilidad, antes de la publicación de informaciones comprometedoras.

