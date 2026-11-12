Con el corresponsal de RFI en Varsovia, Adrien Sarlat

Polonia celebró su día nacional este miércoles en un contexto extremadamente tenso. El ataque en Cracovia, que mató a seis personas el pasado fin de semana, y las acusaciones de golpe de Estado en torno al Tribunal Constitucional han agravado las tensiones. Y la Marcha de la Independencia, que reúne cada año a grupos ultranacionalistas de toda Europa, ha tomado un giro más político que nunca.

"Me avergüenza tener un gobierno así"

En una nube de banderas blancas y rojas ahogadas en niebla y bombas de humo, Leszek marcha como cada año. Este residente de Varsovia tiene la costumbre de participar en la Marcha de la Independencia, pero este año es sobre todo una oportunidad para oponerse al primer ministro Donald Tusk, tras las tensiones agravadas en las últimas semanas.

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"Estamos presenciando un ataque al Estado de derecho, donde un órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, ha sido incautado por la fuerza por el gobierno. Una situación así es sin precedentes. Y me avergüenza tener un gobierno así", afirma Leszek.

Como muchos, marcha con una bandera que lleva la imagen del presidente nacionalista Karol Nawrocki, que libra un enfrentamiento permanente contra el gobierno de Tusk. "El rostro del presidente es el baluarte de la democracia. Se podría decir que es el pilar y la fuente de nuestra confianza, nosotros, los ciudadanos que lo elegimos", explica.

Tiroteo en Cracovia

Anna y Krzysztof, por su parte, están enfadados con el ministro del Interior por haber asociado al autor del tiroteo de Cracovia con corrientes ultranacionalistas, mientras que la fiscalía estableció al día siguiente que no había pruebas que lo vincularan con un grupo político en particular.

"El gobierno afirma que el autor de los tiroteos era un extremista de derechas porque no entendían nada sobre los símbolos que llevaba. Nos incomodan con este tipo de declaraciones", dijo Krzysztof.

A falta de un año para las elecciones parlamentarias, la marcha, que se ha convertido en un manifiesto anti-Tusk, batió un récord de participación según los organizadores.

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