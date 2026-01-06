¿Puede un país decidir atacar unilateralmente a otro y además extraer a su presidente? Para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto en derecho internacional, James Cavallaro, es un acto ilegal por parte de Estados Unidos.

“Una amenaza directa al derecho internacional”

“Fue una violación abierta, descarada, de la norma más importante de la ONU. Es una amenaza directa al derecho internacional y a la paz en el mundo. Ahora bien, hay excepciones donde sí puede haber una intervención militar: si el Consejo de Seguridad autoriza una intervención, lo que no ha pasado, o para la autodefensa, y tampoco se cumple esa condición. Es una ilegalidad descarada, tiene que ser calificada como tal”, subraya Cavallaro.

El también profesor de la Universidad de Yale y Columbia (en Estados Unidos) explica que la intervención de Trump y sus amenazas a otros países viola totalmente las leyes, pero se dan por la concentración de poder y el silencio político de otros Estados.

“El problema que tenemos en el mundo hoy en día, y por eso tenemos una crisis, es que el país más poderoso del mundo no acepta, no se limita por las normas del derecho internacional ni tampoco se cumple el señor Trump con las normas del derecho de los Estados Unidos”, indica.

“No puede ser secuestrado”

“Uno puede pensar lo que quiera sobre el señor Nicolás Maduro, pero por ser jefe del Estado, es una persona internacionalmente protegida, no puede ser agarrado, secuestrado. La única excepción es cuando la Corte Penal Internacional autoriza la detención, aún siendo jefe de Estado. Son los otros países del mundo, tienen que decir esta es una ilegalidad, sino Venezuela no va a ser el último caso de violación de la integridad territorial”, prosigue Cavallaro.

Nicolas Maduro y su Gobierno son señalados por varias ONG y la ONU por atentar contra los derechos humanos en Venezuela… Sin embargo, para Cavallaro, estas acusaciones les competen solo a los mismos venezolanos o a la justicia internacional.

“Crímenes casi tan graves han sido cometidos en en torno a la mitad de los países en el mundo. Hay desaparición forzada en decenas de países. Ni por eso puede un Estado decidir que va a invadir a otro país secuestrar al jefe de Estado”, señala el analista.

Si bien el régimen de Maduro ha sido criticado por diversas naciones y acusado de fraude en las elecciones de 2024, la intervención estadounidense preocupa también a otros Gobiernos como Cuba, Colombia o Dinamarca, que han recibido amenazas de Donald Trump.

