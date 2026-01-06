El primer ministro groenlandés pidió el lunes 5 de enero no ceder al “pánico” tras la reafirmación por parte de Donald Trump de su intención de poner el territorio autónomo danés bajo la bandera estadounidense, con el deseo de restablecer una “buena cooperación” con Estados Unidos.

“La situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. No es así. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico. Debemos restablecer la buena cooperación que hemos tenido”, dijo Jens-Frederik Nielsen en una conferencia de prensa en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Sin embargo, subrayó que su Gobierno “ahora va a endurecer el tono, porque no estamos satisfechos con la situación en la que nos encontramos”. “Ya basta de que la comunicación se haga a través de los medios de comunicación y de diversos rodeos”, añadió.

Sentimientos más divididos entre los groenlandeses

Entre los groenlandeses, en cambio, las opiniones están más divididas, según informa Ottilia Férey, nuestra corresponsal regional. Un ejemplo es Elisa Tove Christiansen, una danesa-groenlandesa. Aunque actualmente vive en Dinamarca, su corazón late por completo por su país natal.

“Me duele el corazón. No lo entiendo. Hay que detener a [Donald Trump], es una locura. Vivimos una situación mundial muy extraña y tengo miedo. Quizás dentro de 20 días o dos meses ocurra algo. Si ataca, será el fin de la OTAN. ¿Y después? ¿Qué pasará con Europa? Hay que actuar ahora, aunque creo que ya es demasiado tarde”, se preocupa.

Por el contrario, Juno Berthelsen, miembro del Parlamento groenlandés y afiliado a Naleraq, el partido independentista, ve en las veleidades del presidente estadounidense una oportunidad para liberarse de la tutela danesa. “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses o inuit. En cuanto a Trump, su administración nos da una ventaja”, opina. “Cuando afirman que necesitan Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos, nosotros pensamos lo mismo. Para que Groenlandia se independice, para que se convierta en un Estado-nación, la seguridad y la defensa son indispensables. Utilizamos los medios a nuestro alcance para alcanzar nuestro objetivo y Estados Unidos es uno de ellos, contribuye en gran medida”.

Preocupación de la Unión Europea

En la Unión Europea (UE), aunque la preocupación es palpable, los 27 se muestran cautos, según indica Pierre Bénazet, nuestro corresponsal en Bruselas. Los europeos ciertamente no necesitan que Estados Unidos controle Groenlandia, responde la Comisión Europea a Donald Trump.

“La Unión Europea seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras, así como la Carta de las Naciones Unidas”, explica Anitta Hipper, portavoz de la Comisión. “Son principios universales que no dejaremos de defender, sobre todo si se pone en tela de juicio la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión. Seguimos mostrando nuestra solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, que es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, y cualquier modificación de este estatus es competencia exclusiva de los groenlandeses y los daneses”.

Los europeos se muestran cautelosos con Donald Trump porque desean poder participar en las negociaciones sobre Ucrania. Pero si bien la mayoría de ellos ha renunciado a condenar firmemente la operación militar estadounidense en Venezuela, el tono es más firme en lo que respecta a Groenlandia. Los dirigentes británicos, suecos y finlandeses han expresado su apoyo a Dinamarca. Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha afirmado que Groenlandia “no está en venta ni a disposición”.

