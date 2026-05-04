Las relaciones entre Venezuela y su pequeño vecino anglófono son explosivas desde hace una década, debido a una antigua disputa en torno a la región fronteriza del Esequibo, ya que Caracas reactivó sus reclamos sobre este territorio de 160.000 km² rico en petróleo, administrado por Guyana desde hace más de un siglo.

Las audiencias, que se celebrarán hasta el 11 de mayo, deben examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que, en la época colonial inglesa, trazó la frontera entre los dos países.

La primera ronda de alegatos de Guyana tendrá lugar el lunes, mientras que Venezuela presentará sus argumentos el miércoles.

Guyana defiende la frontera definida en 1899, mientras que Venezuela invoca un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra, antes de la independencia de Guyana, que cita el río Esequibo como frontera natural, al igual que en 1777.

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Las tensiones entre los dos países suramericanos se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana -un país de 800.000 habitantes- una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

Territorio disputado

La CIJ, con sede en La Haya y que resuelve diferendos entre Estados, confirmó su competencia en el caso tras audiencias preliminares en 2020, iniciado por Guyana en 2018.

A finales de 2023, la corte conminó en vano a Venezuela "abstenerse de emprender cualquier acción que modifique la situación prevaleciente en el territorio en litigio" ante la proximidad de un referéndum organizado sobre la creación del Estado venezolano de la "Guayana Esequiba", que incluye el territorio en disputa.

El tribunal reiteró la orden en mayo de 2025 y conminó a Venezuela a "abstenerse de organizar elecciones o de prepararse para organizar elecciones" en el territorio disputado.

Caracas rechazó categóricamente la orden y organizó por primera vez una elección para escoger representantes del Esequibo.

Los llamados del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro a favor de una anexión del Esequibo generaron temor de un conflicto armado.

El presidente reelecto de Guyana, Irfaan Ali, declaró en febrero que su país estaba aún en estado de alerta frente a "la amenaza" que representa Venezuela para el Esequibo, incluso después de la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.

Un broche dorado que lleva la presidenta interina venozolana, Delcy Rodríguez, que representa el mapa de su país incluyendo el Esequibo, desató la semana pasada una disputa diplomática.

La sucesora de Nicolás Maduro es la responsable del expediente del Esequibo ante la CIJ.

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