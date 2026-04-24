Como muchos activistas ambientales en Latinoamérica, la lucha de Yuvelis Morales Blanco nace de sus vínculos con el territorio: “Yo soy hija de pescadores artesanales y supongo que nosotros desde que nacemos estamos en la defensa territorial del río Magdalena”.

A sus 25 años, esta activista recibió el Premio Medioambiental Goldman, otorgado por una fundación estadounidense, por su lucha en Puerto Wilches, una ciudad ubicada en la ribera del río Magdalena. Una región conocida por su excepcional biodiversidad, pero que arrastra un pasado de conflicto y de catástrofes ambientales ligadas al extractivismo. En Puerto Wilches, la empresa petrolera EcoPetrol busca extraer crudo mediante fracturación hidráulica. Este método altamente riesgoso para el medioambiente consiste en inyectar agua y químicos a alta presión para fracturar la roca. Pero en 2022, varios colectivos de Puerto Wilches, incluyendo la Alianza Colombia Libre de fracking, de la que Yuvelis Morales Blanco es miembro, obtuvieron la suspensión judicial del proyecto de perforación de la roca.

A pesar de la violencia, de las intimidaciones y de un exilio forzado en Francia, Yuvelis Morales Blanco, figura de la lucha contra el fracking en la cuenca del Magdalena Medio, está de regreso en Puerto Wilches, y cuenta con entusiasmo a RFI lo que la llevó a alzarse contra los poderosos intereses petroleros en su región.

Yuvelis Morales Blanco en el Río Magdalena, Colombia. La región está en la mira de las petroleras que buscan desarrollar proyectos de extracción de crudo mediante fracturación hidraúlica, un método criticado por sus impactos ambientales para el suelo y el agua.

Escuche la entrevista completa aquí, con Raphaël Morán:

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El activismo de Morales cobró fuerza en 2019 cuando 2019 y 2020 surgen los proyectos piloto de Investigación Integral de fracking. Pero en esta región del Magdelena Medio “en la que se lleva más de un siglo de explotación de hidrocarburos”, “hay un rechazo profundo en las comunidades”, cuenta.

La huella del crudo:

“Es la región en la que se ha extraído petróleo en Colombia desde hace más de 100 años. En esta región hay cientos de pozos de petróleo y de gas. Esto ha traído conflictividades socioambientales, transgresión de derechos humanos. Hay nexos de grupos armados con algunas infraestructuras petroleras, hay nexos por asesinatos de líderes sociales y ambientales, hay persecución, hay desplazamiento, hay contaminación. En el río Magdalena y sus afluentes, hay desastres ambientales documentados”, recuerda la activista.

Morales describe una “comunidad agrícola, pesquera” y que desconfía de las promesas de prosperidad de la industria petrolera. “A pesar de que le ha dado energía a este país hace más de un siglo, no tiene agua potable para tomar en sus casas. La gente en Barrancabermeja, en Puerto Wilches, en Cantagallo, no puede tomar agua desde la llave. Y si uno no puede tomar agua que sale en su casa porque está contaminada”, dice en entrevista con RFI.

Vista aérea de la unión del rí­o Sogamoso y el río Magdalena, Colombia.

El contra ejemplo argentino y estadounidense:

“Desde Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina, hemos visto y comprobado con investigaciones con estudios científicos como el fracking afecta el agua subterránea, cómo se cuelan estos tóxicos nocivos, cómo estos químicos afectan directamente la vida en los acuíferos subterráneos y superficiales. Mientras se habla en otros escenarios sobre transición social, sobre transición energética, sobre justicia ambiental, en los países del sur global se sigue proponiendo fracking como una medida de reparación para que la industria de hidrocarburos siga manteniéndose”, denuncia Morales.

Prohibir el fracking, la próxima batalla:

A pesar de que la iniciativa petrolera Kale fue suspendida en 2022 por falta de consulta previa a los pueblos afrocolombianos de la región, la lucha de los colectivos continúa. “El proyecto Kalé está suspendido, mas no está prohibido. Es un proyecto que hasta el momento avanzó tanto en el gobierno anterior y con la legislación anterior que se logró la obtención de su licencia ambiental. Sin embargo, está detenido por las fuerzas de voluntades sociales. Por eso estamos impulsando un proyecto de ley que busca justamente la prohibición legal del fracking y de los yacimientos no convencionales en el país. Sin embargo, los congresistas aún no le han dado salida de aprobación a nuestro proyecto de ley.”

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