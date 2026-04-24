Los periodistas que suelen cubrir la actividad presidencial encontraron las puertas cerradas este jueves 23 de abril por la mañana. La razón: el gobierno de Javier Milei les prohibió el acceso a la Casa Rosada. Según las autoridades, se trata de una cuestión de "seguridad nacional".
En un comunicado, los periodistas acreditados calificaron la decisión como un "ataque explícito" contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Por su parte, el sindicato SiPreBa criticó la medida como un acto de censura, considerándola un nuevo ejemplo de los abusos de poder del presidente argentino.
La relación entre Javier Milei y los medios de comunicación siempre ha sido tensa. El mandatario no duda en insultar a la prensa y atacar personalmente a algunos periodistas, exponiéndolos a campañas hostiles en redes sociales.
Según un informe publicado la semana pasada por Amnistía Internacional, estas agresiones no se limitan al ámbito verbal o digital. La organización denuncia violencia y represión sistemática contra periodistas durante manifestaciones.
Desde la elección de Javier Milei a fines de 2023, Argentina cayó del puesto 40 al 87 en el ranking de libertad de prensa elaborado por la ONG Reporteros sin Fronteras.
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