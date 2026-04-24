Los periodistas que suelen cubrir la actividad presidencial encontraron las puertas cerradas este jueves 23 de abril por la mañana. La razón: el gobierno de Javier Milei les prohibió el acceso a la Casa Rosada. Según las autoridades, se trata de una cuestión de "seguridad nacional".

En un comunicado, los periodistas acreditados calificaron la decisión como un "ataque explícito" contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Por su parte, el sindicato SiPreBa criticó la medida como un acto de censura, considerándola un nuevo ejemplo de los abusos de poder del presidente argentino.

La relación entre Javier Milei y los medios de comunicación siempre ha sido tensa. El mandatario no duda en insultar a la prensa y atacar personalmente a algunos periodistas, exponiéndolos a campañas hostiles en redes sociales.

Según un informe publicado la semana pasada por Amnistía Internacional, estas agresiones no se limitan al ámbito verbal o digital. La organización denuncia violencia y represión sistemática contra periodistas durante manifestaciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Desde la elección de Javier Milei a fines de 2023, Argentina cayó del puesto 40 al 87 en el ranking de libertad de prensa elaborado por la ONG Reporteros sin Fronteras.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más